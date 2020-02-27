«Фридом Финанс»: S&P500 в ходе предстоящей сессии останется под давлением

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Сессия 26 февраля стала для фондовых индексов США пятой подряд завершившейся в минусе. Лишь Nasdaq Composite (+0,17%) удалось прервать негативный тренд. Повышенная волатильность поддерживалась новостями о распространении коронавируса и предупреждениями компаний о его влиянии на финансовые результаты. S&P500 по итогам торгов опустился на 0,38%, до 3116 пунктов. 10 из 11 секторов закрылись в красной зоне. На положительной территории завершил день технологический сектор.

Распродажи на мировых фондовых площадках продолжаются на фоне сохраняющегося давления распространения коронавируса в мире. Число заболевших в Южной Корее превысило 1500, в Италии — 400. В США зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом без явных следов контакта с заболевшими, что создает угрозу неконтролируемой циркуляции инфекции. Президент США сообщил о готовности властей противостоять угрозе и назвал риски для граждан минимальными, но признал, что ситуация может ухудшаться. Инвесторы оценивают возможные негативные последствия для экономики и ожидают помощи монетарных властей. Вероятность снижения ставки уже в апреле превышает 50%.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei теряет более 2%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI растут на 0,3%, что может быть связано с затуханием вспышки заболеваемости внутри Китая. Европейские площадки снижаются более чем на 1,5%.

Спрос на безопасные активы сохраняются. Облигации растут в цене. Ставка по «десятилеткам» продолжает обновлять исторические минимумы и опускается ниже 1,30%. Золото котируется около $1650 за унцию. Цена на нефть марки Brent переписывает годовые минимумы и опускается ниже $53. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии останется под давлением и упадет до 3100 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на вторую оценку ВВП за четвертый квартал 2019-го и данные о динамике заказов на товары длительного пользования. Консенсус предполагает сохранение темпов роста ВВП на уровне 2,1%. Инвесторов главным образом будут интересовать уточненные данные по потреблению, которое замедлилось в конце года. Заказы на товары длительного пользования в январе, как ожидается, снизятся из-за сохраняющихся проблем Boeing. Таким образом, макроданные вряд ли окажут «быкам» поддержку.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 15 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

До открытия рынка сегодня отчитается компания из коммунального сектора Sempra Energy и медиагигант Discovery. Консенсус по Sempra Energy предполагает повышение доходов при снижении EPS. Акции компании после коррекции уже выглядят перепроданными и могут вновь привлечь инвесторов. Discovery ждет роста выручки и прибыли. Фокус инвесторов будет направлен на развитие стриминговых решений, так как сегмент платного телевидения переживает не лучшие времена. После закрытия отчитается Beyond Meat с ожидаемым ростом доходов почти на 150%.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о сохраняющемся «медвежьем» настрое, что подтверждается высокими объемами торгов последних дней. В то же время индекс RSI показывает признаки перекупленности, так что шансы на то, что продавцы возьмут паузу растут. Индекс S&P500 протестировал 100-дневную скользящую среднюю и не сумел подняться выше. Потенциальными уровнями поддержки для него могут стать отметка 3085 пунктов, где индекс останавливался во время коррекции в ноябре, и 200-дневная средняя в районе 3045 пунктов.