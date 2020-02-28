«Фридом Финанс»: Российские индексы показывают максимальную волатильность c декабря 2018-го

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Нефть продолжает затяжное пике, баррель сегодня к вечеру торгуется немногим выше 50 долларов. Доллар пробил отметку 66 рублей, евро – 72,6. Индекс Мосбиржи теряет с открытия около 3%, РТС 4,4%.

Российские площадки падают синхронно с мировыми индексами на фоне роста числа сообщений о заболевании коронавирусом. США открылись падением более 2%, Германия и Британия в минусе на 3,5%.

Картина в нефти разворачивается стремительно. Пробой отметки 50,3 будет может привести к резкому провалу еще на 3-5 долларов в связи с закрытием длинных позиций. «50 за бочку» выступает важным техническим и психологическим уровнем для рынка. Мы не ожидаем, что нефть, пройдя ниже 50, сможет надолго там задержаться. На данный момент более вероятен отскок вверх вплоть до 53,5 по марке Brent.

Валютный рынок сейчас переживает самую сильную встряску с конца января. В предыдущий период высокая волатильность сменилась консолидацией доллара вблизи уровня 63,5 рубля. В этот раз зона консолидации может сместиться вверх на 60-65,5.

Краткосрочный прогноз по паре доллар/рубль: разворот и уход ниже 66 рублей за единицу. Евро благодаря укреплению в паре с долларом может удержаться выше 72-ух. Прогноз по паре евро/доллар – остановка роста и консолидация ниже 1,10 за единицу.

Наиболее ликвидные бумаги российском рынке теряют до 8%. Как и прежде, в лидерах падения: Сургутнефтгаз (-8%), Мечел (-7,6%), Аэрофлот (-7%). К вечеру к ним добавились: Россети (-5,1%), Интер РАО (-5,2%), Русгидро (-4,9%), Магнит (-5%). В зеленой зоне – акции золотодобывающих компаний: Полюс (+3,2%) и Полиметалл (+2%), а также М.Видео (+4,5) – в отсутствие корпоративных новостей.

Российские фондовые индексы показывают максимальную волатильность c декабря 2018 года. РТС на минимуме с октября 2019 года. Рынок пробил поддержку 1400 пунктов и слабо двинулся обратно. Мы ожидаем закрытия выше 1410 пунктов. Индекс Мосбиржи подешевел до цен декабря прошлого года. Сегодняшний минимум – 1921,7 пункта, откуда рынок тоже начал понемногу отрастать. Мы считаем, что более равновесный уровень находится на отметке 2950 пунктов, откуда и может начаться восстановление индекса в пятницу.