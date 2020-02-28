ИАЦ «Альпари»: Следуй за «медведями»

Российский фондовый рынок в четверг вновь окунулся в омут продаж. Сегодня под сильнейшим давлением нефть, и она тянет за собой все сразу. Не то чтобы рынок особенно сопротивлялся, но поводов, чтобы перевесить этот слив, пока нет. Индекс МосБиржи в четверг провалился к 2935 пунктам и может проследовать к 2900 пунктам только под собственным весом. Индекс РТС тоже выглядит довольно слабо.

Рубль мог бы падать существеннее, как мы говорили об этом накануне. Судя по всему, на внутреннем рынке все-таки присутствует чьё-то живое участие из рыночных тяжеловесов, без этого россиянин бы не выстоял и смотрелся значительно хуже. Доллар США сегодня поднялся к 66,08 руб., и теперь у него появляются неплохие шансы на движение к 67,00. Евро бьет рекорды жизнестойкости и дорожает до 72,45 руб. к вечеру, новая цель подъема располагается на 72,75.

Здесь стоит напомнить, что рынком очень искусно управляют его собственные эмоции. Как только внешний фон выровняется, активы тоже восстановятся. В конце концов, мы давно нуждались в качественной коррекции.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»