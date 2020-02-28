ИАЦ «Альпари»: Рубль может ещё упасть перед тем, как вырасти

В четверг, 28 февраля, мировые финансовые и сырьевые рынки валились со страшной силой, не устояли даже мощно выросший с начала года долларовый индекс DXY и цены на золото. Впрочем, падение доллара совсем не помогло рублю. К закрытию торгов четверга доллар довольно резво укрепился к рублю на 53 коп. (+0,8%), подорожав до рекордных 66 руб., а курс евро вымахал на 1 руб. 25 коп. (+1,8%), до 72,53 руб.

Цена нефти сорта Brent в четверг рухнула на 3,6%, до $50,84 за баррель. Рынок опасается обвала спроса на нефть в связи с распространением вируса Covid-19 во многих странах мира, снижении авиаперевозок, уменьшении туристических поездок и соответствующим падением спроса на топливо. Саудовская Аравия, по сообщениям западных СМИ, намерена предложить участникам ОПЕК+ сократить добычу нефти уже на дополнительный 1 млн баррелей в сутки. Но нефтяному рынку это не помогает: сегодня с утра цена Brent по-прежнему падает, теряя ещё 1,35%.

Президент США Дональд Трамп во вчерашнем выступлении несколько приуныл, утратив оптимизм предыдущих дней, уже не призывал «выкупать падение» и даже заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире может «ухудшиться перед тем, как улучшиться». Соответственно, трейдеры на американском фондовом рынке единогласно решили, что рынки могут ещё упасть перед тем, как вырасти и начали играть на понижение ещё интенсивнее, чем несколькими днями ранее.

Тем временем некоторые западные СМИ сообщают, что комитет по открытым рынкам ФРС США может рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок уже на ближайшем заседании в марте. Ранее консенсус американских аналитиков предсказывал, что ФРС вернётся к снижению процентных ставок не раньше апреля.

Мы полагаем, что российский рубль, перед тем, как вырасти, продолжит движение вниз, в том числе сегодня на открытии торгов. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 65,5-66,5 руб., а прогноз по курсу евро до 72-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»