ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи готов протестировать на прочность уровень в 2900 пунктов

Мировые рынки завершают текущую неделю масштабным снижением. Ускорение распространение коронавируса за пределами Китая, а также его растущее негативное влияние на мировую экономику привели к распродажам на рынке акций. Ключевые индексы вернулись к уровням ноября-декабря 2019г и продолжили текущую неделю падением. Американские индексы вчера потеряли более 4,0%, индекс S&P 500 корректируется шесть сессий подряд и ушел ниже отметки в 3000 пунктов, снижение от максимумов составляет более 10,0%. В целом, индекс MSCI World вчера просел на 3,6%, развивающиеся рынки выглядят получше: MSCI Emerging Markets показал снижение на 1,2%. Новая волна падения спроса на рисковые активы способствует снижению доходности 10-летних treasures до исторических максимумов.

Не добавляет оптимизма и пересмотры прогнозов ведущих американских компаний, которые могут столкнуться с невыполнением планов по прибылям в текущем году. Вслед за Apple о вероятных перебоях в поставках оборудования заявил Microsoft. При этом представители ФРС и ЕЦБ в своих выступлениях отмечают, что пока не видят поводов для активных действий.

Сильное понижательное движение рынков сохраняется, и мы не видим оснований для возвращения активных покупок в рискованных активах из-за близости публикации индексов PMI, которые выйдут на следующей неделе и могут преподнести негативные сюрпризы.

Настроения на мировых рынках на утро пятницы остаются негативными. Азиатские рынки снижаются, китайский и японский индексы в моменте теряют более 3%. Фьючерс на S&P 500 торгуется в красной зоне, как и фьючерсы на европейский рынок. Развитие ситуации с распространением вируса остается ключевой темой. Из макростатистики сегодня отметим публикацию данных по доходам и расходам потребителей в США и PCE.

Вчера российский фондовый рынок вслед за мировыми площадками перешел к падению. Сегодня индекс МосБиржи готов протестировать на прочность уровень в 2900 пунктов с потенциальной возможностью уйти ниже к 2880 пунктам. В текущих условиях, учитывая слабовыраженный аппетит к риску, давление на индекс будет оказывать падение котировок нефти, а также геополитическая напряженность между Турцией и Россией в Сирии.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк