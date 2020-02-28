ИАЦ «Альпари»: Обвал на мировых рынках продолжается

В четверг обвал нефтяных котировок продолжился. Причиной остается паника, связанная с пандемией коронавируса. Торги стартовали с отметки $52,5 за баррель марки Brent. В течение дня цена вплотную опускалась к поддержке на $50,4, но завершила день чуть выше, вблизи $50,8. В ночь на пятницу снижение продолжилось, цена пробила поддержку на $50,4 и опустилась до $50,1 – минимального значения с середины августа 2017 года. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $49,8-50,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $50,4 расширился до $49,8-59,6. В случае возможного пробития поддержки на $49,8 следующей целью для снижения станет уровень $47,9.

Паника продолжает царить на фондовых рынках. Американские индексы показали максимальное дневное снижение со времен мирового кризиса. Упал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 3,37%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 5,13%. Среди лидеров Снижения – «Сургутнефтегаз» (-10%) и «РусГидро» (-7,61%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 4,42%, вернувшись к уровням начала октября.

Утром распродажа продолжилась на биржах стран АТР, азиатские индексы теряли 2,6-3,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2905 п., на 1,75% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив минимумы с первой половины октября. Продолжающийся утром обвал спровоцирует дальнейшее снижение российского рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2885-2945 пунктов, по индексу РТС — 1370-1400 пунктов. Сегодня «ИнтерРАО» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за акциями в четверг рухнул и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 66,0150 руб. (+54,5 коп.). Европейская валюта выросла до 72,5400 руб. (+126,5 коп.). Обе валюты вернулись к уровням сентября прошлого года. Опережающий рост евро связан с ростом пары EUR/USD с 1,0880 до 1,1000. Утреннее падение нефтяных котировок приведет к дальнейшему снижению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,4-66,7 руб., для европейской валюты — 71,8-73,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»