Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 3 473,3401 руб/1 г золота и 38,1300/1 г серебра
28 февраля 2020
ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 473,3401 руб.
- 1 грамм серебра - 38,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 934,3199 руб.
- 1 грамм палладия - 5 895,7700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,0299 р. (0,06%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4800 р. (1,24%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,8800 р. (1,47%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
168,3598 р. (2,94%).
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