Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 3 473,3401 руб/1 г золота и 38,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 473,3401 руб.

1 грамм серебра - 38,1300 руб.

1 грамм платины - 1 934,3199 руб.

1 грамм палладия - 5 895,7700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0299 р. (0,06%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (1,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8800 р. (1,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 168,3598 р. (2,94%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



