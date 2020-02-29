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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 февраля: 3 502,8401 руб/1 г золота и 38,8800/1 г серебра

29 февраля 2020
ЦБ РФ с 29 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 502,8401 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,8800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 895,3500 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 907,8901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4999 р. (0,85%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,97%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,9699 р. (2,01%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1200 р. (0,21%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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