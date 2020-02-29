«Фридом Финанс»: Прогноз по индексу Мосбиржи – 2750-2800 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

На глобальных рынках продолжается мощнейшая коррекция за последние несколько лет. Биржевые индексы США сегодня снова теряют около 3%, Европа в минусе на 3,5-4%, Азия закрылась в красной зоне с просадкой до 4,2%. Нефть с трудом держится выше 50 долларов за баррель, периодически пробивая данный уровень.

Совокупно нефть за сутки теряла до 1,5 доллара, что при нынешней низкой цене составляет свыше 3% падения. Всего с начала недели нефть подешевела более чем на 5 долларов, или на 9%. Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным сценарием по нефти – отскок выше 51 доллара за баррель. Второй по вероятности сценарий – боковой тренд. Наименее возможный – уход ниже 49 долларов.

Индексы акций в течение дня изменили размер падения. РТС скорректировался положительно, превысив ключевую отметку 1300 пунктов. Индекс Мосбиржи, напротив, усилил падение в зону 2700-2800 пунктов. Мы ожидаем, что волатильность в акциях будет постепенно снижаться. Большинство ликвидных бумаг под конец дня сократило масштаб потерь до предела в 8%. Индекс РТС стремится удержаться в зоне 1300-1350 пунктов. Наш прогноз по индексу Мосбиржи – 2750-2800 пунктов.

На валютном рынке к вечеру начал доминировать доллар. Евро не удержался выше 1,1 за единицу и соответственно начал снижаться в паре с рублем. По доллару наиболее активный диапазон 66,8-67,4 рублей за единицу, по евро 73,4-74 рубля. Однако, на наш взгляд, сейчас нельзя исключать резких выбросов доллара в зону выше 68 рублей, а евро – выше 75 рублей. Более вероятный сценарий – плавный уход ниже 66,5 по доллару и ниже 73 по евро.

Картина в золоте – крайне противоречивая. Судя по движению графика, игроки выходят в кэш и избавляются в том числе от защитных бумаг и активов. Золото устремилось ниже поддержки 1620 и продолжает пикировать. Уход ниже 1600 долларов с высокой вероятностью остановит ралли в драгоценных металлах на несколько торговых сессий. Следующая за 1600 зона поддержки золота – 1580 долларов за унцию.