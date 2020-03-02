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ПСБ выступил соорганизатором размещения облигаций Группы «Самолет» на 6 млрд рублей

2 марта 2020

ПСБ выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П08 со ставкой купона 11% годовых и сроком погашения три года. Прием заявок от инвесторов на приобретение облигаций состоялся 27 февраля. Привлеченные средства будут направлены на реализацию новых проектов и оптимизацию кредитного портфеля.

Купон будет выплачиваться раз в квартал. Расчеты планируется завершить до 4 марта 2020 года. По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в 2 раза.

Также в числе организаторов выпуска – Газпромбанк, МКБ, ВТБ Капитал, Совкомбанк, агентом по размещению стал Совкомбанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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