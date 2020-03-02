Комментарии

ПСБ: Широкий спектр активов утром демонстрирует восстановление

2 марта 2020

На утро понедельника рыночная конъюнктура складывается достаточно позитивной, а широкий спектр активов демонстрирует восстановление.

В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, наш рынок может попытаться продолжить рост и к концу дня закрепиться выше 2850 пунктов.

Ожидаем, что пара доллар/рубль в начале дня отступит в диапазон 66,6–66,8 рубля.

Усиление опасения замедления мировой экономики из-за коронавируса вызвало сильные продажи российских облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,59% годовых (+34 б.п. в пятницу и +61 б.п. за неделю). Ожидания снижения ставки ФРС в начале этой недели способствуют стабилизации цен российских облигаций вблизи текущего уровня.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Чистая прибыль Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 2019г выросла до 81,9 млрд руб., EBITDA - до 141,5 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

 НАШЕ МНЕНИЕ: Интер РАО продемонстрировала сильные результаты по итогам 2019 года. На финансовые показатели, в частности, повлиял рост платы за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ) в первой ценовой зоне. Увеличение чистой прибыли положительно влияет на дивидендную базу, что создает предпосылки для роста капитализации компании. По нашим оценкам, фундаментальный потенциал роста акций компании составляет 28%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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