Комментарии

ПСБ: Снижение цен рублевых облигаций усилилось

2 марта 2020

В пятницу снижение цен рублевых облигаций усилилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,59% годовых (+34 б.п. в пятницу и +61 б.п. за неделю). Премия 10-летних гособлигациях к 1-летним выросла за неделю с 72 до 111 б.п. Основной причиной падения котировок рублевых облигаций стало снижение аппетита к риску на глобальных рынках и падение котировок нефти на фоне роста опасений замедления мировой экономики. Быстрое распространение коронавируса за пределами Китая и обусловленное этим фактором замедление деловой активности вызывает сильную озабоченность инвесторов. Дополнительное давление на российский рынок оказало усилении конфронтации на границе Сирии и Турции.

За прошедшую неделю перекупленность рынка рублевого долга была снята. Вышедший в пятницу комментарий Д.Пауэлла рынки восприняли как готовность ФРС пойти на снижение ставки, что в начале этой недели создает позитивный фон в отношении активов ЕМ. Ожидания подписания ОПЕК+ дополнительного соглашения по ограничению добычи нефти в марте также способствуют стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутого уровня. Дальнейшая динамика ОФЗ будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков.

Котировки российских евробондов на прошлой неделе падали вместе с остальными ЕМ. Доходность Russia`29 выросла до 2,93% годовых (+19 б.п. в пятницу и +31 б.п. за неделю). Хуже российских бумаг выглядели только евробонды Турции, которые за неделю выросли в доходности на 73 б.п. - до 6,51% годовых. Премия в российских евробондах к UST’10 расширилась с 117 до 188 б.п. Учитывая слабый аппетит к риску, ждем сохранения спреда в российских еврооблигациях к долларовому бенчмарку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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