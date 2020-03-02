ИАЦ «Альпари»: Одна надежда на отскок

В пятницу котировки нефти продолжили снижение. Торги начались с отметки $51,0 за баррель марки Brent. Цена сразу отправилась вниз, и уже к полудню была пробита поддержка на $49,8. К началу американской сессии цена опустилась до $48,9 – минимального значения с июля 2017 года. Однако к закрытию торгов цена поднялась к $50. Прошедшая неделя продемонстрировала самое значительное снижение нефтяной цены за последние четыре года. Накануне предстоящей встречи ОПЕК+, несколько стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, склоняются к необходимости дополнительного снижения нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки на фоне резкого падения цен на нефть. Пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на одну единицу, до 678. После открытия рынка в ночь на понедельник, цена черного золота перешла к росту, утром нефть торговалась вблизи $51,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $50,8-51,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $49,8 расширился до $47,9-$59,6.

Основные западные фондовые индексы в пятницу продолжили падение. Вслед за ними снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 4,48%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 6,24%. Среди лидеров снижения – «ИнтерРАО» (-9,61%) и «Лента» (-8,24%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,39%, вернувшись к уровням начала июня. Но уже утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,8-3,3%. Исключением был австралийский ASX, который терял около 0,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2962 п., на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских индексов и нефти дает надежду на отскок и российского рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов. Сегодня «Детский мир» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за акциями и нефтью, в пятницу снижался и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 66,8775 руб. (+86,25 коп.). Европейская валюта выросла до 73,8200 руб. (+128 коп.). При этом в ходе торгов евро поднимался к уровням начала марта, а доллар – к уровням начала января прошлого года. Разница в динамике двух валют связано с ростом пары EURUSD с 1,1000 до 1,1030. Рост в понедельник утром нефтяных котировок дает надежду на прекращение снижения рубля и его восстановление на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 66,2-67,5 руб., для европейской валюты будут актуальными значения 73,1-74,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»