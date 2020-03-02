ПСБ: Неделю начнем с коррекционного роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Прошедшая неделя на рынках характеризовалась обвальным падением по широкому спектру активов. Причиной вновь стала ситуация с распространением коронавируса. И если ранее основное внимание инвесторов было обращено на динамику в Китае, то теперь основным фактором становится ситуация за пределами Поднебесной. Активный рост числа заболевших в Южной Корее и Италии стал стимулом к дальнейшим распродажам. При этом интенсивность роста количества заболевших за пределами Китая продолжает расти. Так, по итогам воскресенья количество зараженных в Китае выросло на 500 человек, тогда как за его пределами рост составил уже 1700 человек. Из позитивных факторов выделим существенный рост числа выздоровевших, которое превысило половину от зараженных. В рамках предстоящей недели инвесторы продолжат следить за распространением заболевания за пределами Китая, а данный фактор останется определяющим для динамики широкого спектра активов.



Кроме этого в рамках предстоящей недели внимание инвесторов будет обращено на макроэкономическую статистику. Так, существенное влияние на динамику рынков могут оказать публикации индексов деловой активности в Европе и США и данные по рынку труда США за февраль. Плюс к этому, внимание инвесторов приковано к действиям мировых регуляторов. Так, сегодня с утра ЦБ Японии пообещал сделать все возможное для стабилизации рынков. От ФРС на мартовском заседании ожидают понижения ставки для стабилизации ситуации, и выступления представителей американского регулятора могут поддержать спрос на рисковые активы. Отдельно отметим предстоящую встречу в рамках ОПЕК+, которая может поддержать рынок энергоносителей, в случае если странам, подписавшим соглашение, удастся договориться о дальнейшем снижении добычи.



Что же касается рыночной конъюнктуры на утро понедельника, то она складывается достаточно позитивной, а широкий спектр активов демонстрирует восстановление. Так, в Азии, на фоне обещания банка Японии стабилизировать ситуацию и публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая, основные индексы прибавляют в пределах 3%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней пятничного закрытия. На рынке энергоносителей преобладают покупки, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 51 доллара за баррель.



На таком фоне в начале дня ожидаем роста российского фондового рынка. Это позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты торгов подняться в диапазон 2800 – 2850 пунктов и сделает существенный шаг к его верхней границе. В ходе сессии, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, наш рынок может попытаться продолжить рост и к концу дня закрепиться выше 2850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи ожидаем попыток укрепления национальной валюты в начале торгов. Восстановление рынка энергоносителей и рост валют развивающихся стран, которые сегодня с утра в большинстве своем прибавляют в пределах 0,3%, будут способствовать покупкам в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в начале дня отступит в диапазон 66,6 – 66,8 рубля. Сохранение же позитивных настроений до конца торгов может привести к пробою нижней границы данного коридора и закрепления под ней.