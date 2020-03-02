ИК «Фридом Финанс»: Рубль вернулся в позапрошлый год

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу обвал на рынке продолжился. Поводом стало падение на мировых площадках. Индекс РТС потерял более 6% за день, что является рекордным с апреля 2018 года. На положительной территории закрылись бумаги Аптек 3,66 (+4,35%), а также ряд аналогичных на фоне спроса на защитные активы. Аутсайдерами стали акции Интер РАО (-9,61%), несмотря на относительно неплохую отчетность. Пара USD/RUB обновила максимум, достигнутый на рубеже 2018-2019 гг на фоне падения цены на нефть до психологической отметки $50 за баррель и новостей из сферы геополитики.

На рынке акций прошла «черная пятница». Мы полагаем, что в данной ситуации не стоит проявлять панику. Среднесрочный потенциал ослабления рубля умеренный. Просадка цены на нефть до $50 за баррель не приведет к проблемам у производителей и появлению дыры в бюджете. В текущих условиях рубль стоит адекватно цене на нефть, стоимость барреля в рублевом эквиваленте на минимуме с 2017 года, и дальнейшее ослабление рубля вероятно только при продолжении падения цены на нефть (наша модель дает оценку 50% такой вероятности). Поэтому стратегия скупки валюты сейчас выглядит непривлекательной. На рынке акций стоит сократить, вплоть до нуля, кредитное плечо в длинных позициях. На покупку привлекательными выглядят акции, которые могут дать дивидендную доходность выше 8% – Алроса, Газпром, Северсталь, ММК, НЛМК, а также «защитные» активы – Полюс, EYF Gold, валютные облигации.

Сегодня ожидаем высокую волатильность на фондовых площадках. На локальном рынке в фокусе отчетность Детского Мира. Но динамика будет определяться движениями на внешних рынках. Падение рубля продолжится в случае, если цена на нефть уйдет ниже $50 за баррель Brent. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 65,00-67,00. Индекс Мосбиржи может отскочить в диапазон: 2800-2900 п.