ИАЦ «Альпари»: Рынок получил шанс на отскок

Российский фондовый рынок сегодня получил шанс на отскок. Индекс МосБиржи восстановился до 2865 пунктов и способен дотянуться вплоть до 2875 пунктов, но для продаж и закрепления выше потребуются дополнительные катализаторы. Индекс РТС вырос значительно, до 1363 пунктов, но исключительно за счет эмоциональности предыдущих распродаж и валютных колебаний.

Что дальше? Если внешний фон позволит, коррекция выровняет индексы и активы в цене, но дальше этого не пойдет: драма с вирусом не завершена, впереди много неоднозначных моментов. Уже начала публиковаться первая китайская статистика, которая показывает, что февраль страна пережила очень сложно. Российские власти говорят, что для поддержки курсов на валютном рынке ничего делать не требуется, но отлично же видно, что без опоры институциональных игроков доллар был бы на прошлой неделе на рубль-два дороже.

В фаворитах сегодня днем те же бумаги, что возглавляли провал ранее: акции ЧЗПСН, «Системы», «Аэрофлота». В минусе «Полюс Золото», но здесь весьма неоднозначная ситуация с базовым активом, поэтому снижение закономерно.

Индекс МосБиржи проведет первую весеннюю сессию в пределах 2850-2885 пунктов, индекс РТС проторгуется в диапазоне 1350-1380 пунктов. Пока это еще только первый робкий отскок.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»