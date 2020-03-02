Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 3 502,8401 руб/1 г золота и 38,8800/1 г серебра ЦБ РФ с 29 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 502,8401 руб.

1 грамм серебра - 38,8800 руб.

1 грамм платины - 1 895,3500 руб.

1 грамм палладия - 5 907,8901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4999 р. (0,85%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,97%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,9699 р. (2,01%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1200 р. (0,21%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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