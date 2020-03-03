Комментарии

«Фридом Финанс»: Коронавирус откладывает восстановление промышленности в США

3 марта 2020

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM за февраль оказался хуже ожиданий. Показатель составил 50,1 при консенсусе 50,5.

Несмотря на то, что показатель оказался выше 50, его можно интерпретировать как слабый. При более детальном анализе индекс оказывается проблемнее, чем на первый взгляд. Повысилось время доставки товаров, что при нормальных условиях означает сильный спрос, но в текущих реалиях говорит о сбое в производственных цепочках из-за эпидемии коронавируса в КНР. Напомню, что опубликованный 29 февраля китайский индекс PMI упал с 50 до 35,7 пункта, минимума за всю историю наблюдений.

Также стоит отметить снижение субиндексов производства, новых заказов и импорта. Все это отражает негативные последствия распространения коронавируса в мире для американской промышленности, которая начала показывать первые признаки восстановления после торговых войн 2019 года в январе 2020-го. Коронавирус, как минимум, откладывает восстановление промышленности. В марте показатель может ухудшиться, учитывая распространение вируса в мире. В этой связи предполагаем, что рост ВВП США в первом квартале 2020 замедлится и будет ниже 2%. Если в ответ на угрозу вируса и коррекцию на фондовых площадках снизится потребительская активность, то темп роста американской экономики по итогам текущего квартала может не превысить и 1,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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