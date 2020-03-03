ПСБ: На полноценное восстановление не хватило си

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок не смог продемонстрировать восстановление, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Поддержку нашему рынку оказала ситуация на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 50,5 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках была нейтральная для наших бумаг. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли 0,4% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2763 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Сбербанка, ФосАгро и ММК, упавшие более чем на 2,5%. Лучше рынка торговались ТГК-1 и ИнтерРАО, прибавившие 6,4% и 3,5% соответственно. Отметим, что в начале дня покупки в российских акциях преобладали. Готовность мировых Центробанков пойти на меры для поддержки экономики и стабилизации рынков вызвал волну фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что привело к восстановлению как внешних площадок, так и российского рынка. В результате в моменте индекс МосБиржи поднимался в район 2880 пунктов, тем самым отыгрывая большую часть пятничных потерь. Однако удержать позиции выше 2800 пунктов у рынка не получилось, а к концу сессии рынок ушел на отрицательную территорию. Отметим, что с технической точки зрения индекс МосБиржи закрепился ниже среднесрочного восходящего тренда ускорения, берущего начало в декабре 2018 года и пробитого в пятницу «гэпом» вниз. В результате, ближайшими поддержками для рынка становятся уровни 2730 и 2680, а также долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2017 года и проходящий в районе 2650 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рублю также не удалось продемонстрировать рост относительно основных мировых валют. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 67 рублей, евро вырос на 1%, до 74,6 рубля. Разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков и отсутствие внутренних факторов поддержки для национальной валюты, привели к тому, что доллар смог отыграть утреннее снижение и вновь выйти выше 67 рублей. При этом в рамках предстоящей недели мы ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 67 – 68 рублей, с тестированием его верхней границы. Отметим, что согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть, макропоказателях, а также сезонных факторах фундаментально обоснованными уровнями для пары доллар/рубль выступает диапазон 63,5–64,5 рубля за единицу американской валюты.