«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи сохраняет риск падения до 2700 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок вернулся в рабочий режим. На слабо позитивном внешнем фоне российские компании растут (до 6,5% из ликвидных фишек) и падают (до -3,3%) в зависимости от корпоративных событий и других факторов. Индексы к концу дня сбавили динамику: Мосбиржа теряет в пределах 1%, РТС вырос на 0,5%. Нефть отступила ниже 51, но все равно на 2-2,5% выше уровней пятницы.

Среди акций больше всех в плюсе ТГК-1 (6,5%). Акции подскочили на фоне нейтральной новости о том, что из-з-а теплой зимы компания подавала меньше тепла, чем обычно. Мы считаем, что в данный момент бумага справедливо оценена рынком, потенциала роста, как и глубокого падения, в ней нет.

АФК Система сегодня прибавляет 4,7% после сообщения о том, что программы обратного выкупа акций продлится до 31 декабря. Еще одна из позитивных историй, отыгрываемых рынком – запуск Акроном (+2,8%) третьего азотного агрегата на предприятии в Великом Новгороде. По нашему мнению, данная акция выглядит локально перекупленной. Не исключаем снижения с текущей цены 5082 рубля в зону ниже 4900.

Среди наиболее падающих выделяется РуссНефть (-3,6%). Компания нейтрально отчиталась об объемах добычи за февраль – они не изменились в сравнении с прошлым годом. Инвесторов насторожило заявление Русснефти о готовности снижать добычу, согласно новым квотам ОПЕК+, которые могут быть приняты уже в этом месяце. По нашему мнению, акции Русснефти находятся в долгосрочном даунтренде. Ближайшая цель снижения – 505 рублей, что на 4,5% ниже текущих значений.

Менее волатильные бумаги Роснефти тоже сегодня в просадке (-2%). Бумага сейчас находится на уровнях февраля 2019 года, что, по нашему мнению, является хорошим моментом для покупки. Целевая цена на ближайший год, по нашим расчетам, составляет 534 рубля. Потенциал роста – свыше 35%.

Сбербанк (-1,8%) тоже попал сегодня в число аутсайдеров. Поводом для активных продаж могло стать то, что ЦБ попросил отсрочить перечисление средств в бюджет от продажи акций Сбербанка. Регулятор планирует выждать более высоких цен, и на это отводит время до 1 декабря. Предполагалось, что на выкуп будут направлены средства ФНБ, которые бы поддержали котировки, но теперь этот фактор отложен во времени. По нашей оценке, акции Сбербанка на текущий момент справедливо оценены. Долгосрочной положительной динамики в них не ждем.

Валютный рынок к вечеру сегодня развернулся против рубля. Доллар в моменте доходит до 67,33 рубля, евро протестировал уровень 75 рублей за единицу. В пользу иностранной валюты играет снижение динамики по нефти. Баррель отступил до 50,5 доллара, хотя еще утром торговался вплоть до 52 долларов. Европейская валюта особенно сильна по отношению к доллару по причине укрепления на мировом рынке. Максимум в паре с долларом сегодня – 1,1164, что соответствует уровням середины января. Мы ожидаем консолидации евро ближе к отметке 1,11. Прогнозы по паре доллар/рубль: диапазон 66,5-67,5, по паре евро/рубль – 74,6-75,1.

Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сохраняет риск падения до 2700 пунктов. Возврат выше 2900 пока маловероятен. По РТС ближайший предел снижения – 1250 пунктов. Цель по росту – 1400 пунктов, но также менее вероятно, чем снижение. Данные диапазоны колебания по мере нормализации рынка будут снижаться.