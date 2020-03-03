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ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (24.02-28.02)

3 марта 2020

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд и вновь - за счет снижения курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,23%, до 2,2391 бел. руб. Европейская валюта выросла на 3,31% и стоит 2,4675 бел. руб. Российский рубль подешевел на 2,89% и стоит 3,3406 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,45%.

Всего с начала года доллар подорожал на 6,44%, евро подорожал на 4,89%, а российский рубль подешевел на 1,87%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,90%. При этом доллар и евро к концу недели обновили максимумы, а российский рубль – минимумы с начала года.

Если паника по поводу коронавируса в мире не прекратится, то нефть может продолжить дешеветь, а вслед за ней продолжит дешеветь и российский рубль. В этом случае доллар может к концу недели подорожать до 2,27 бел. руб., евро может вырасти до 2,55 бел. руб. А российский рубль может снизиться до 3,24 бел. руб. за 100 российских.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн (-1,6%) и на 1 февраля составил $9,243 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п., до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе снизился на 1,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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