«Фридом Финанс»: В ожидании скоординированных монетарных стимулов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 28 февраля преимущественно снижением. S&P500 в моменте падал почти на 4%, однако восстановил часть потерь к концу дня и по итогам сессии опустился на 0,8%, до 2954 пунктов. Сектор коммунальных услуг снизился более чем на 3%, став лидером падения, энергетический сегмент начал восстанавливаться после длительной распродажи. Прошедшая неделя стала худшей для индекса S&P500 с сентября 2008 года: падение составило 11,5%.

Мировые фондовые площадки стабилизируются после худшей за почти 11 лет недели в ожидании монетарных стимулов в ответ на угрозу коронавируса. За выходные вирус COVID-19 был диагностирован у жителей 60 стран, общее количество зараженных достигло 89 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китае за февраль рухнул до 35,7 пункта из-за негативного влияния коронавируса. Тем не менее считается, что худшее для китайской экономики уже позади, а далее последует плавное оживление активности и восстановление макропоказателей. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с незапланированным заявлением, в котором просигнализировал о готовности монетарных властей смягчить денежно-кредитную политику. Инвесторы позитивно восприняли эту новость.

Азиатские фондовые площадки торгуются в зеленой зоне. Китайский CSI прибавляет более 3%, японский Nikkei вырос на 1% на фоне заявления главы Банка Японии о готовности поддержать экономику и фондовый рынок. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%. Европейские площадки открылись ростом на 1%.

Спрос на безопасные активы при этом не демонстрирует значительного ослабления. Облигации продолжают расти в цене. Ставка по десятилетним казначейским облигациям США обновила очередной исторический минимум и опустилась ниже 1,10%. Золото опустилось в цене до $1600 за унцию. Brent восстановилась до $51 за баррель на фоне проявленной ОПЕК+ готовности к сокращению добычи. Таким образом, аппетит к риску сегодня восстанавливается. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов попытается отскочить в район 2980-3000 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные индекса деловой активности в производственном секторе США (PMI) от ISM, который, как ожидается, опустится до 50,4, однако останется в положительной зоне выше 50. Эта публикация способна ослабить опасения по поводу ситуации в экономике.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 12 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о перепроданнсоти индекса в текущем моменте, что может означать остановку падения. Индекс RSI достиг минимумов конца 2018 года, опустившись ниже 20, поэтому вероятность отступления «медведей» повышается. После подобных падений восстановление до ранее достигнутых пиков может занимать месяцы, но остановка в падении или краткосрочный отскок вверх уже назрели. Похоже, что уровень 2950 пунктов выступил для S&P500 поддержкой. Индекс может попробовать добраться до 200-дневной в районе 3045 пунктов.

В поле зрения

2 марта в Сан-Франциско стартует конференция Technology, Media & Telecom, главным организатором которой выступает банк Morgan Stanley. Представители крупнейших медиакомпаний обсудят последние тенденции в сегментах медиа и телекоммуникаций, а также могут сделать ряд важных анонсов. Конференция завершится 5 марта. Мы будем ждать выступления финансового директора Netflix Спенса Нойманна, который может дать оценку влиянию коронавируса на операционные показатели компании в январе-феврале. Ожидается, что эпидемия вируса в разных странах приведет к дополнительному увеличению числа подписчиков стриминг-сервиса и повышению их лояльности. На этом фоне акции компании за прошлую неделю упали не так сильно, как широкий фондовый рынок, всего на 3%. Европейский и азиатский регион являются ключевыми для роста выручки Netflix.

На этой неделе мы будем пристально наблюдать за Visa Inc. (V), которая с большой вероятностью даст свою оценку последствиям коронавируса для собственных финансовых прогнозов. Параллельно с публикацией результатов за первый квартал финансового 2020 года (заканчивается 30 сентября) Visa сообщала об увеличении расходов на поощрения клиентов (client incentives). Из-за ожидаемого роста данных расходов акции компании пошли вниз. На прошлой неделе основной конкурент Visa Mastercard Incorporated (MA) ухудшил прогноз по выручке за первый квартал из-за коронавируса. Мы не ожидаем, что Visa Inc. (V) изменит свои ожидания на второй квартал, так как корпорация активно развивает сегменты, которые не слишком зависят от туризма и платежей по картам.

Прошедшая коррекция создала интересную возможность для покупки акций ретейлера Target перед запланированным на 3 марта квартальным отчетом. 15 января компания представила предварительные данные о продажах в праздничный сезон, которые оказались хуже ожиданий инвесторов. В результате в день релиза бумаги скорректировались на 7%. Тем не менее считаем слабость временной, так как спад зафиксирован в продажах лишь некоторых категорий товаров. Низкие темпы роста были вызваны неудовлетворительными результатами в сегментах электроники и игрушек, традиционно популярных для покупки перед праздниками. При этом в других важных сегментах (например, одежда), где Target продолжает наращивать рыночную долю благодаря инвестициям, объемы реализации оказались высокими. Общий тренд остается позитивным. К тому же уровень потребительской уверенности в США сохраняется на высоких значениях, заработные платы растут. Все это поддерживает потребление, поэтому риски долгосрочного спада продаж Target можно назвать низкими. Бумаги имеют шансы вновь приблизиться к максимуму на уровне $130.