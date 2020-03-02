«Фридом Финанс»: Рынок восстанавливается

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок открылся ростом: индекс Мобиржи прибавляет до 3,2%, РТС набирает до 5,3% с уровней закрытия пятницы. Рынок отскочил вверх на внешнем позитиве. Однако общий фон на мировых площадках остается противоречивым. Основную поддержку рынку оказало то, что регулятор Японии заявил о готовности поддержать экономику стимулирующими мерами. Рынок теперь ожидает аналогичных заверений от ЕЦБ и ФРС.

При этом из Китая сегодня опубликовал PMI за февраль, который показал резкий спад деловой активности в стране: с 51,1 до 40,3 против ожиданий рынка около 45,7 пунктов. Это несколько умерило оптимизм фондовых площадок из-за интервенций, обещанных Японией: индексы в Азии закрылись разнонаправленно. Еврозона сегодня, напротив, отчиталась за прошлый месяц ростом PMI с 47,9 до 49,2 пункта против ожидавшихся 49,1. Это поддержало курс евро и котировки европейских бумаг (рост – около 1%). К вечеру ожидается PMI США, рынок закладывает слабое снижение (с 50,9 до 50,4 пункта).

На сырьевых рынках восстановление происходит более бурно: нефть растет с пятничных 49,7 до 52 долларов, или свыше 4,6% в моменте. Достигнув нового локального пика, баррель отступил на 1 доллар вниз, но по-прежнему сохраняет сильную положительную динамику (в среднем в течение дня около 2,5%). Фундаментально нефть толкает вверх то, что в США началось сокращение буровых вышек, а Саудовская Аравия предложила увеличить объем изымаемой квоты с 600 тысяч баррелей в сутки до 1 млн баррелей, причем с оговоркой, что это может быть сделано вне зависимости от позиции России.

На наш взгляд, баррель в течение дня будет находиться в заданном диапазоне 50,5-52 доллара. Дальнейшей целью роста станет уровень 53,5 доллара. В рамках усиления волатильности из-за вирусной истории и ее последствий нефть может краткосрочно возвращаться в зону 49,5-50,5 доллара за баррель.

Из акций сильнее широкого рынка сегодня спекулятивно растут расписки Русагро (+6,1%), акции Интер РАО (+6%), АФК Системы (+5,7%), банка Санкт-Петербург (+5,7%), ПИК (+5,4%), Аэрофлота (+4,3%). Как и рынок в целом, сейчас они недооценены, однако нет гарантии, что рост именно в данных бумагах продолжится. Так, например, Аэрофлот в случае полномасштабной пандемии коронавируса, по нашему мнению, вполне может уходить вниз на новые уровни ниже 90 рублей (-6,9% от текущей цены).

На валютном рынке доллар и евро сегодня снижаются к рублю, но евро в меньшей степени. Доллар падает в диапазоне от 17 до 77 копеек, евро от 14 до 57 копеек, или в среднем по 0,6% и 0,2% соответственно. По нашему мнению, рубль продолжит укрепляться по мере возврата нефти к более равновесным значениям. Цель падения доллара - 65,5 рубля, евро – 72,5 рубля. Однако с оговоркой, что рост напряженности в Сирии и другие внешние факторы могут привести к скачкам выше 68 по доллару и 75 по евро.

Валюта единой Европы, как уже говорилось выше, сегодня крепнет на фоне неожиданного роста индекса деловой активности в еврозоне. Мы ожидаем коррекции вниз евро к доллару до уровня 1,102, прежде чем валюта сможет возобновить свой рост. На данный момент пара немного перегрета: после чрезмерной скупки доллара инвесторы заново диверсифицируют активы, выходя из валюты США.

Наш прогноз по индексу Мосбиржи – медленный рост до 2880. В случае новых шоков – падение до 2700 пунктов. РТС продолжит движение вверх к уровню 1400 пунктов, но может резко уходить вниз на внешнем негативе плоть до 1300, где он уже находится в моменте на прошлой неделе.