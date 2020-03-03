«Открытие»: В понедельник рост индекса Dow Jones в пунктах оказался максимальным за всю историю

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 2 марта индекс МосБиржи снизился на 0,69% до 2765,77 п., а РТС смог подрасти на 0,29% до 1303,47 п. Полноценным отскок на российском рынке не получился. После достижения дневного пика по индексу МосБиржи на уровне 2875 пунктов дальнейшему росту помешала неуверенность американского рынка. Соответственно, закрытие по рублёвому индикатору состоялось в минусе, но уже на вечернем отрезке торгов Dow Jones прибавлял более 3%. Однако данное обстоятельство отечественные инвесторы уже будут отыгрывать во вторник. Неприятной новостью стали налоговые претензии США к основателю TCS Group Олегу Тинькову. Впрочем, это никак не влияет на саму группу. «Детский Мир» (+0,63%) отчитался по итогам 2019 года. Выручка выросла на 16,1%, а прибыль на 11,0%. Однако самое оптимистичное в росте сопоставимых продаж на 7,2%. В лидерах дня оказались бумаги «ТГК-1» (+6,81%), «Интер РАО» (+4,31%), En+ (+3,85%), «Распадская» (+3,84%) и «Русагро» (+3,76%). В группе аутсайдеров оказались «РусАл» (-3,09%), «ЛУКОЙЛ» (-2,62%), «ФосАгро» (-2,59%), «ММК» (-2,36%), Сбербанк (-2,22%) и «НЛМК» (-2,21%). Бумаги «Газпром» упали на 1,91% до 198,78 рублей, «Роснефти» на 2,21% до 394,50 рублей. Рынок пока не готов уверенно развернуться вверх из-за неопределённости экономических последствий распространения COVID-19. Ситуацию могут немного исправить действия ведущих регуляторов, если денежная политика в мире вновь начнёт смягчаться. Однако это не защитит от существенного падения выручки и прибыли при экономическом спаде в Азии и Европе. Объёмы торгов составили 144,56 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня пробовал укрепиться против доллара и евро, но попытка оказалась лишь частично успешной. Европейская валюта устроила фронтальное наступление на американца. Этому способствовали, как ожидания снижения ставки ФРС, так и статистика по еврозоне, которая в феврале оказалась лучше ожиданий. С другой стороны, подобные резкие движения также могут свидетельствовать о бегстве капитала обратно в валюту фондирования, или даже о наличии проблем с ликвидностью у отдельных европейских банков. К вечеру нефть смогла вернуться к отметке $52 за баррель Brent, но это лишь позволило рублю немного усилить свои позиции против доллара США. В случае снижения ставки ФРС, как об этом начали писать аналитики различных банков, включая Goldman Sachs, у рубля будут шансы вернуться под уровень 65 за доллар, но пока риски ослабления сохраняются. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,65% до 66,442, а евро укреплялся на 0,27% до 74,02.

После негативных рекордов прошлой недели американский рынок был обязан переписать позитивные достижения. В понедельник рост индекса Dow Jones в пунктах оказался максимальным за всю историю. Основным поводом для роста стали надежды на то, что центральные банки готовы «залечить» коронавирус низкими ставками и количественным смягчением. В Goldman Sachs (+4,33%) ожидают снижение ставки ФРС на 50 базисных пункта в ближайшее время. Более того, в II квартале ставка может быть снижена ещё на 50 базисных пункта. Уже ночью председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что европейский регулятор отслеживает ситуацию и готов прийти на помощь с необходимыми шагами. В США индекс ISM в производственной сфере упал до 50,1 п. с 50,9 п. во многом из-за ограниченных поставок комплектующих из КНР. Индекс PMI в производственной сфере от Markit также снизился до 50,7 п. с 51,9 п. Из корпоративных новостей стоит отметить заявления Gilead Sciences (+8,71%) о намерениях купить компанию Forty Seven Inc. (+61,91%), которая работает в сфере терапии онкологических заболеваний. На фоне рыночного оптимизма доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,16%, хотя в течение дня падала до 1,03%. По итогам дня DJIA взлетел на 5,09% до 26703,32 п., а S&P 500 на 4,60% до 3090,23 п.

Ожидания инвесторов не обманули, и первым из ведущих центральных банков Резервный Банк Австралии смягчил свою денежную политику. Ставка РБА снижена до 0,50% с 0,75%. Возможно, что данное решение не принесёт существенной пользы, но большинство экономистов всё же сходится во мнении о необходимости данных шагов со стороны центральных банков. Во вторник состоится телеконференция министров экономики и финансов стран G7 по вопросам действий в рамках борьбы с коронавирусом. Мероприятие пройдёт под председательством министра финансов США С. Мнучина и председателя ФРС Дж. Пауэлла. Рынки чувствуют приближение поддержки, отвечая на эти ощущения ростом. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 21220,17 п. (-0,58%), Hang Seng - 26386,95 п. (+0,36%), Shanghai Composite - 2997,77 п. (+0,90%).

Нефть рассчитывает на новые стимулы, а также на сокращение добычи в OPEC+. Однако министр энергетики РФ А. Новак сообщил, что российская сторона пока изучает возможность сокращения на уровне предложения технического комитета OPEC+, т.е. дополнительно на 0,6 млн бар. в день. Меж тем, на рынке растут надежды на более агрессивное снижение добычи ещё на 1,0 млн бар. К 9:00 мск Brent - $52,76 (+1,66%), WTI - $47,66 (+1,95%), Золото - $1599,6 (+0,30%), Медь - $5733,14 (+0,21%), Никель - $12730 (+0,24%).

Индекс доллара повышался на 0,09% до 97,45 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,12% по сравнению с 1,16% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,114 (+0,1%), GBP-USD - $1,278 (+0,22%), USD-JPY – 107,76 (-0,47%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 12:30 мск индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

- в 13:00 мск инфляция в еврозоне (ожидается замедление до 1,2% в феврале по сравнению с 1,4% в январе);

- в 13:00 мск выйдет статистика цен производителей еврозоны и данные по рынку труда;

- в 22:50 мск выступает глава ФРБ Кливленда Л. Мейстер.

Начало торгов на российском рынке пройдёт на позитивной волне. Индекс МосБиржи может вернуться выше отметки 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Однако смущает то, что иена продолжает укрепляться, как и евро. С одной стороны, это реакция на ожидания снижения ставки ФРС, но, с другой, может говорить о проблемах с ликвидностью у японских и европейских банков. В России отчитаются по МСФО «Аэрофлот» и «Ростелеком».