ИАЦ «Альпари»: Утренняя коррекция в нефти отправит рубль под пресс

Длительное снижение нефтяных цен в понедельник, наконец, сменилось ростом. Торги начались с отметки $49,5 за баррель марки Brent, а к концу дня цена достигла $52,6, вернувшись к уровням прошлой среды. Совещание президента РФ Владимира Путина с нефтяниками не принесло ясности в позицию Москвы по поводу объемов дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, заседание которой пройдет в конце недели. В феврале добыча нефти ОПЕК снизилась до минимума более чем за десять лет, поскольку поставки из Ливии сократились из-за блокады портов и нефтяных месторождений, а Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива перевыполнили условия нового соглашения об ограничении добычи. В среднем, добыча нефти ОПЕК в феврале снизилась на 510 тыс. баррелей в сутки к январю до 27,84 млн баррелей в сутки. В ночь на вторник торги начались гэпом вверх, вблизи $53,6, но цены тут же перешли к снижению, и к утру нефть торговалась вблизи $52,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $51,8-52,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $48,9-59,6. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 1,3 млн баррелей.

В понедельник отвесное падение мировых фондовых рынков прервалось. Если европейские основные площадки закрылись разнонаправлено, то американские выросли. На этом фон неоднозначно повел себя российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,69%. А долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,29%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+4,31%) и «Новатэк» (+3,36%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 5,09%. Утром вторника биржи стран АТР так и не смогли определиться с общим направлением. Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3054 п., на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках и закрытый гэп наверх по нефти приведут к нейтральному началу торгов российскими акциями, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2740-2795 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов. Сегодня «Аэрофлот» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Разнонаправлено изменились и иностранные валюты к рублю. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 66,4425 руб. (-43,5 коп.). Европейская валюта выросла до 74,0200 руб. (+20 коп.), обновив в ходе торгов максимумы с конца февраля прошлого года. Причиной стал продолжающийся рост пары EURUSD, которая в ходе вчерашних торгов поднималась до 1,1180. Утренняя коррекция нефтяных котировок вновь может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,8-67,1 руб., для европейской валюты — 73,3-74,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»