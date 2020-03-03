ИАЦ «Альпари»: Нефть восстанавливается, но рубль всё ещё нестабилен

В понедельник, 2 марта, мировые финансовые рынки постепенно начали восстанавливаться после рекордного падения в конце февраля. Частично смог восстановить позиции и российский рубль. К закрытию торгов в понедельник доллар подешевел по отношению к рублю на 41 коп. (-0,6%), снизившись до рекордных 66,47 руб., а курс евро продолжил укрепляться и вырос на 27 коп. (+0,37%), до 74,09 руб.

Несколько успокоилась ситуация на рынке нефти. Цена нефти сорта Brent в первый рабочий день марта мощно выросла, подорожав на 5,1%, до $52,62 за баррель. Отчасти росту цены на нефть помог российский президент Владимир Путин, заявивший, что ОПЕК+ является эффективным форматом обеспечения долгосрочной стабильности на глобальном энергорынке. В преддверии встреч ОПЕК и ОПЕК+, которые пройдут 5 и 6 марта в Вене, это заявление вселило в трейдеров фьючерсного рынка немного позабытый оптимизм. Сегодня с утра цена Brent продолжает рост, хотя незначительный, и повышается на 0,04%.

Глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ намерен принять меры по недопущению влияния последствий вспышки коронавируса на экономику еврозоны, что способствовало мощному укреплению евро в понедельник. А новостное агентство Bloomberg в понедельник распространило информацию со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, что администрация президента Трампа ведёт некие закулисные переговоры с ФРС о снижении процентных ставок уже на предстоящем 18 марта заседании комитета по открытым рынкам. Официального подтверждения такой новости нет, однако, мировые фондовые рынки в понедельник бурно росли.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии торгов укрепление российского рубля может продолжиться. Тем не менее, пока наш прогноз по курсу доллара – составляет 66,5-67 руб., а прогноз по курсу евро – 74-75 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»