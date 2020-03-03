ПСБ: Еще одна попытка отскока

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В последнее время настроения на рынках быстро претерпевают кардинальные изменения. В результате рынки могут переходить от сильного роста к снижению в ходе одной сессии, а волатильность продолжает находиться на высоком уровне. При этом рынками правят два фактора. В качестве негативной составляющей продолжает оставаться ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. В Поднебесной ситуация нормализуется – за понедельник количество заболевших выросло лишь на 200 человек, сигнализируя об устойчивом тренде на замедление темпов распространения инфекции в стране. При этом в других странах темпы роста заражения только набирают обороты. Так, в рамках предыдущего дня за пределами Китая количество заболевших выросло на 1800 человек. Это ведет к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и продолжает давить на рисковые активы.



Позитивным же фактором для игроков выступает готовность правительств и ведущих Центробанков сделать шаги, задача которых нивелировать влияние распространения инфекции на экономику и стабилизировать ситуацию на рынках. В Японии и США заявляют о мерах по стимулированию экономики. Также инвесторы ждут понижения ставки в Китае и США. Более того, уже идут разговоры о возможности снижения ставки ФРС на мартовском заседании на 50 б.п. Также в ЕЦБ заявляют о готовности к конкретным действиям для стабилизации ситуации в экономике. Слаженные действия правительств и ведущих регуляторов, как минимум сдерживают продажи и способствуют закрытию коротких позиций. Более того, часть игроков на ожидании решительных мер может начать восстанавливать позиции.



На таком фоне сегодня с утра на рынках наблюдаются оптимистичные настроение. Так, после бурного роста в понедельник, в ходе которого индексы Dow Jones и S&P500 прибавили более 4,5%, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии основные индексы растут в пределах 1,3%. Исключение составляет динамика японского Nikkei 225, теряющего 0,6%. На рынке энергоносителей ситуация также улучшилась, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 52,5 доллара за баррель.



На таком фоне сегодня с утра российский фондовый рынок вновь предпримет попытку восстановления. Преобладание покупок по широкому спектру акций приведет к открытию с «гэпом» вверх и подъему индекса МосБиржи в диапазон 2800 – 2850 пунктов. При этом в ходе сессии позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться, что позволит ему продолжить подъем и вновь попытаться закрепиться выше 2850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем продолжения укрепления рубля. Несмотря на некоторую коррекцию на рынке энергоносителей с утра, спрос на рубль сохранится на фоне умеренного подъема валют EM. В результате на открытии пара доллар/рубль сделает еще один шаг к отметке 66 рублей. При этом в ходе сессии ожидаем движения американской валюты в диапазоне 65,5 – 67 рублей.