«Фридом Финанс»: В центре внимания – результаты Ростелекома

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая сессия была очень волатильной. Отыгрывались движения акций и фьючерсов на внешних площадках. Торговый объем был высоким, в основном, за счет Газпрома (-1,91%), который опустился на минимум с мая прошлого года. Среди ликвидных бумаг заметно подорожали акции Интер РАО (+4,31%). Аутсайдерами стали акции US RusAl (-3,09%). Пара USD/RUB закрылась вблизи максимального уровня за 15 месяцев после достаточно волатильной сессии. Нефть пробовала на прочность отметку $50 за баррель, и это держало трейдеров в напряжении.



Ростелеком (+0,28%) отчитается за 2019 год. Ожидается, что в 4 кв. выручка составила 91 млрд, OIBDA 26 млрд, прибыль 4,9 млрд руб. Ростелеком получит кредит на исполнение сделки по покупке Tele2, а также готовит выпуск облигаций. Однако, долговая нагрузка, которая по итогам 3 кв. составляла 1,9х OIBDA, может сократиться в случае вывода дочернего оператора на IPO. Драйвер роста выручки Ростелекома – цифровые и облачные услуги, годовые темпы роста составят не менее 5%. Акции Ростелекома недавно достигли нашего целевого уровня 90 руб.



Мосбиржа (+0,66%) вносит изменения в базу расчета индексов. Наиболее заметные изменения: исключения Ленты из Индекса Мосбиржи, в лист ожидания включены RusAl и Qiwi, замена Северстали на Полюс в индексе голубых фишек, а Yandex и Сургут-п заменяются на Магнит и Русгидро. Ребалансировка произойдет 20 марта. Влияние на рынок умеренное, наибольший негатив предполагают исключение из второстепенных индексов Yandex и Сургута. Однако, к заметной просадке котировок это, по-нашему мнению, не приведет.



Ожидаем высокую волатильность рынков. Ориентир: диапазон 65,00-67,00 в паре USD/RUB, 2700-2850 по индексу Мосбиржи.

