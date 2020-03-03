Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для банка «Асака» объемом 100 млн евро

Альфа-Банк выступил организатором, букраннером, агентом по документации и кредитным управляющим синдицированного кредита для банка «Асака» (Узбекистан) объемом 100 млн евро. Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро.

«Успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка. Благодаря опыту Альфа-Банка в организации публичных размещений и сложившимся отношениям с партнерами нам удалось привлечь в синдикат обширный пул из 19 кредиторов из СНГ, Западной Европы и Азии, что является рекордом для сделок синдицированного кредитования банков СНГ», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Привлеченные средства позволят банку «Асака» нарастить кредитный портфель, способствуя популяризации розничных финансовых услуг высокого качества, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию стратегических отраслей экономики Узбекистана. Сделка открывает перед нами возможности для новых заимствований», — отметил заместитель председателя правления банка «Асака» Бобохон Абдуллаев.

Банк «Асака» основан в 1995 году. Одна из ведущих кредитных организаций Узбекистана, оказывает широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Активный участник внешнеэкономического сотрудничества. Способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в развитие стратегических отраслей экономики Узбекистана. По состоянию на 1 октября 2018 года в системе банка «Асака» функционируют 26 филиалов, 76 мини-банков и 141 пункта розничных банковских услуг.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк – создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store - 4.9 из 5; в Google Play - 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.