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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 3 432,6399 руб/1 г золота и 36,6500/1 г серебра

3 марта 2020
ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 432,6399 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,6500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 863,7800 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 672,3799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,2001 р. (2,00%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2300 р. (5,74%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,5700 р. (1,67%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 235,5101 р. (3,99%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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