Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 3 432,6399 руб/1 г золота и 36,6500/1 г серебра
3 марта 2020
ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 432,6399 руб.
- 1 грамм серебра - 36,6500 руб.
- 1 грамм платины - 1 863,7800 руб.
- 1 грамм палладия - 5 672,3799 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
70,2001 р. (2,00%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2300 р. (5,74%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,5700 р. (1,67%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
235,5101 р. (3,99%).
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