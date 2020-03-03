Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 3 432,6399 руб/1 г золота и 36,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 432,6399 руб.

1 грамм серебра - 36,6500 руб.

1 грамм платины - 1 863,7800 руб.

1 грамм палладия - 5 672,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,2001 р. (2,00%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2300 р. (5,74%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,5700 р. (1,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 235,5101 р. (3,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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