«Фридом Финанс»: Минфин готов переждать

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Динамика котировок ОФЗ достаточно волатильна в последние дни. Инвесторы не проявляют особой паники по поводу ослабления рубля, однако не прочь воспользоваться ситуацией. Минфин, напротив, не испытывает острой потребности в деньгах, и не намерен платить повышенную ставку. Кроме того, отвлечение ликвидности у участников рынка могло вызвать повышение ставок на денежном рынке. После того, как стало известно, что аукцион отменяется, ставки репо упали в пределах 0,2 п.п. Я не исключаю отмены следующего аукциона, если ситуация на фондовом рынке не стабилизируется. Сейчас игроки ждут сигналов из Китая, от ФРС, ОПЕК и рынки пока остаются в напряжении. Минфин выполнил план по заимствованиям и готов переждать.