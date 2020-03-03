«Фридом Финанс»: Минфин готов переждать
3 марта 2020
Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:
Динамика котировок ОФЗ достаточно волатильна в последние дни. Инвесторы не проявляют особой паники по поводу ослабления рубля, однако не прочь воспользоваться ситуацией. Минфин, напротив, не испытывает острой потребности в деньгах, и не намерен платить повышенную ставку. Кроме того, отвлечение ликвидности у участников рынка могло вызвать повышение ставок на денежном рынке. После того, как стало известно, что аукцион отменяется, ставки репо упали в пределах 0,2 п.п. Я не исключаю отмены следующего аукциона, если ситуация на фондовом рынке не стабилизируется. Сейчас игроки ждут сигналов из Китая, от ФРС, ОПЕК и рынки пока остаются в напряжении. Минфин выполнил план по заимствованиям и готов переждать.
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