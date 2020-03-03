«Фридом Финанс»: Волатильность пошла на спад

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российские индексы отыгрывают рекордный рост мировых площадок, который произошел накануне. Индекс Dow Jones (+5,1%) показал максимальный подъем внутри одной сессии за много лет. Индекс Мосбиржи на этом фоне прибавляет порядка 2%, РТС – более 2,5%.

Волатильность на рынке пошла на спад. Индекс Мосбиржи торгуется в гораздо более узком диапазоне, чем на прошлой неделе: 2800-2850 пунктов. По нашей оценке, уже сегодня рынок может протестировать уровень 2900 пунктов. РТС движется в коридоре 1320-1350 пунктов. Мы считаем, что ближайшая цель по росту – 1400 пунктов.

Основным драйвером рынка остается нефть. Сегодня Brent доходила до 53,77 долларов. Путь наверх открыт, значимых уровней сопротивления рядом нет. Мы считаем, что в течение суток нефть может доходить до 56,2 за баррель. Пространство для коррекции вниз ограничено уровнем 52 доллара. Внешняя конъюнктура – позитивная для сырьевых площадок: рынок ждет прилива стимулирующих мер от центробанков, снижения объемов бурения и добычи, в первую очередь в США и увеличения сдерживающих квот со стороны ОПЕК.

Среди акций в наибольшем плюсе сегодня нефтяники: Лукойл (+4,5%), Роснефть (+4,3%), Татнефть (+3,7%). К ним примкнули компании сектора энергетики: ТГК-1 (+4,6%), ФСК ЕЭС (+4,2%), Русгидро (+3,5%), Россети (+3,1%). А также «Мечел» (+3,7% по обыкновенным и 3,3% по привилегированным). Из немногих компаний, попавших в красную зону: Сафмар (-1,5%) и Полюс (-1,1%). Перечисленные бумаги в предыдущие сессии также показывали повышенную волатильность на общем фоне рынка.

Золото сегодня растет, но, как это было показано выше, оно больше не вытягивает акции золотодобывающих компаний. Унция основного драгметалла сегодня колеблется вблизи психологического уровня 1600 долларов. Мы ожидаем на этой неделе возврата к росту и повторения уровней выше 1650 долларов. Не исключаем слабых коррекций с закрытием выше уровня 1600.

На валютном рынке околонулевая динамика: слабый рост доллара и евро сменяется таким же слабым падением. Мы ожидаем возврат доллара в диапазон 65-66 доллара, евро может спуститься в коридор 73-73,5 рублей.