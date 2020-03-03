«Фридом Финанс»: Рынки восстанавливаются в ожидании стимулов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 2 марта заметным ростом. Поводом для отскока вверх послужили ожидания скоординированной помощи мировых центральных банков в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. S&P500 cо старта торговой сессии демонстрировал позитивную динамику и к концу дня вырос до 3090 пунктов, прибавив 4,6%. Все 11 секторов закрылись в «зеленой» зоне. Наиболее сильную динамику показали сектора ИТ и коммунальных услуг, которые прибавили 5,8% и 5,9% соответственно. Индекс Dow Jones продемонстрировал ралли на 5,1%, что стало лучшим днем для индекса с 2008 года.

Мировые фондовые площадки предпринимают попытку перехода от падения на прошлой неделе к восстановлению на ожиданиях скоординированных действий стран G7 по монетарному и фискальному стимулированию глобальной экономики. Сегодня представители стран G7 обсудят возможные меры стимулирования экономики по телефону. Тем временем количество зараженных коронавирусом в мире достигло 91 тыс. В США зарегистрированы 6 летальных исходов. Так что риски пандемии сохраняются. Инвесторы ждут решительных стимулов от властей, что может поддержать глобальную экономику и снизить панику на рынках.

Кроме того, сегодня в США супер-вторник, когда наибольшее число штатов проголосуют кандидата в президенты от демократической партии. Усиление позиций центриста Байдена в борьбе с левым кандидатом Сандерсом может повысить оптимизм инвесторов.

Азиатские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei снизился на 1%. Китайский CSI прибавил 0,5%. Австралийский ASX вырос на 0,7% на фоне снижения ставки регулятором на 0,25% и сигналов о том, что ЦБ Австралии готов снижать ставку дальше при необходимости. Европейские площадки растут более чем на 2%.

Спрос на безопасные активы демонстрирует признаки ослабления. 10-летние трежерис торгуются в нуле. Ставка по десятилетним облигациям США протестировала уровень вблизи 1% и отскочила до 1,15%. Нефть марки Brent растет почти на 1% и торгуется выше $53. Золото консолидируется в области $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня восстанавливается. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подъема выше 3100 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и снижается еще на 1 пункт, до 11 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

До открытия рынка сегодня отчитается американский ритейлер Target Corp. У компании ожидается рост выручки и прибыли. Бумаги имеют шансы вновь приблизиться к максимуму в $130 после прошедшей коррекции, если менеджмент убедит инвесторов в уверенных перспективах компании. После закрытия Hewlett Packard Enterprise опубликует квартальные результаты. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию выросла с $0,42 до $0,44, в то время как выручка снизилась на 4% до $7,2 млрд. Инвесторов будет интересовать комментарии менеджмента по влиянию коронавируса на результаты компании в следующие 2 квартала, учитывая достаточно высокую степень зависимости от рынка Китая через дочернюю структуру H3C.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует об уменьшении признаков перепроданности индекса в текущем моменте. Индекс RSI вырос до 37, что говорит о фактически состоявшемся техническом отскоке. Индекс S&P500 смог закрепиться выше 200-дневной скользящей средней на объеме выше среднего, что говорит об интересе покупателей. Следующим важным уровнем сопротивления станет 100-дневная скользящая средняя на уровне 3169 пунктов. Если индекс не сумеет уверенно закрепиться выше 200-дневной средней и текущий подъем станет лишь техническим отскоком, то потенциальными уровнями поддержки дальше может стать линия тренда, тянущаяся с 2009 года, в районе 2600 пунктов.