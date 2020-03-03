ИАЦ «Альпари»: В нефти нет драмы

Цены на нефть все никак не могут развить отскок вверх, так как инвесторов бросает из жара в холод и обратно. Баррель Brent во вторник к вечеру восстановился до $52,65, но хорошо видно, что сырье зажато между $48,40, новым «дном», и $54, уровнем, об который все отскоки последних дней разбиваются сходу.

С точки зрения фундаментального фона, у нефти есть призрачная, но все же опора. Это предстоящее заседание ОПЕК и ОПЕК+ в конце текущей недели в Вене. Саудовская Аравия уже выступила с идеей дополнительно сократить свою сырьевую добычу на 1 млн баррелей в сутки, чтобы способствовать стабилизации цен на сырье. Теперь этого же ждут на уровне ОПЕК. Однако есть очень большие сомнения по поводу того, что картель сумеет внутри себя договориться о новом снижении добычи вдогонку к уже имеющимся суточным ограничениям.

Для России диапазон в пределах $50-60 более-менее комфортен при условии наличия профицита бюджета и положительного сальдо счета текущих операций. Пока все это актуально, никакой драмы с волатильностью сырьевых цен нет. Более того, накопленного запаса прочности хватит на год точно. К тому времени мир уже адаптируется к вирусу, по меньшей мере.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»