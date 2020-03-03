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Альфа-Банк: Европейские биржи и российский рынок акций пытались имитировать восстановление

3 марта 2020

В понедельник динамика рынков акций определялась сильными перепадами между ростом и падением. Индекс волатильности CBOE VIX удерживался на отметке выше 30 пунктов вторую торговую сессию подряд, приблизившись к своему максимуму 44 пункта. Инвесторы возлагают надежды на стимулы мировых центральных банков, в частности на РФС США. Российский рынок акций, сильно выросший в начале торговой сессии, развернулся в ходе торгового дня и на закрытии немного подрос – индекс РТС прибавил 0,3% до 1 303 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,7% до 2 765 пунктов. 

Российский рынок акций сегодня может продолжить рост на фоне оптимистического настроения на глобальных рынках в связи с ожиданиями стимулов со стороны мировых центральных банков. Инвесторы также находят утешение в предстоящей встречи глав G7, так как она будет посвящена вопросам координации действий в борьбе с эпидемией. Поддерживает оптимистические настроения на российском рынке и восстановление цен на нефть накануне встречи OPEC+ в Вене в конце этой недели и планов картели сократить добычу на 1,0 млн барр. в сутки. На российском рынке акций можно ожидать ралли по всем секторам; в лидерах роста будут акции нефтегазового сектора. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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