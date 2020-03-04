ИАЦ «Альпари»: Рынок наконец-то в «зеленом»

Российский рынок акций во вторник финиширует в плюсе. Инвесторы все же собрались с силами, хотя это было ой как непросто, и выкупили часть вчерашней волатильности. Сегодня хотя бы отсутствовали те перепады настроения, которые раскачивали индексы накануне. Рублевый индикатор восстановился к 2810 пунктам, но оставляет за собой возможность колебаний внутри широкого коридора 2750-2850 пунктов. Шансы на продолжение провала все еще есть, и они немалые. Но пока опору удается сохранить. Индекс РТС вырос до 1332 пунктов, что неплохо, но история с проходом к 1275 пунктам остается незакрытой.

Список актуальных рыночных катализаторов становится понемногу шире. К привычному уже коронавирусу прибавляется ожидание итогов встречи ОПЕК и некоторое недовольство еще не принятыми, но уже понятными решениями. Если бы картель хотел повлиять на нефтяные цены механизмами сокращения суточной добычи, он бы это уже сделал. Раз время терпит, значит, не все так страшно.

Список сегодняшних аутсайдеров возглавляют акции «Ростелекома» и МосБиржи, заметно слабеют бумаги «Магнита». Здесь нет никакого корпоративного следа, видимо, предыдущий рыночный провал оставил уязвимыми и так довольно хрупкие бумаги. В области 3050-3600 руб. возможна длительная консолидация.

Акции «Сбербанка» сегодня энергично восстанавливаются после провала накануне. Инвесторы как-то подозрительно быстро смирились с предложением ЦБ отложить на конец года перечисление в бюджет денег за пакет акций банка, хотя вопрос с целесообразностью всего этого замысла по-прежнему остается открытым. Среднесрочный тренд в бумаге нисходящий с возможностью прокола 220 руб. вниз.

К вечеру рубль, который внутри дня пытался стабилизироваться, начал понемногу слабеть. Доллар США растет к 66,58 руб. и может вернуться к 66,80/67,00. Евро в случае закрепления по итогам дня выше 74,00 руб. наметит новой целью подъема 74,35.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»