ИАЦ «Альпари»: Рынок наконец-то в «зеленом»

Список актуальных рыночных катализаторов становится понемногу шире. К привычному уже коронавирусу прибавляется ожидание итогов встречи ОПЕК и некоторое недовольство еще не принятыми, но уже понятными решениями. Если бы картель хотел повлиять на нефтяные цены механизмами сокращения суточной добычи, он бы это уже сделал. Раз время терпит, значит, не все так страшно.
Список сегодняшних аутсайдеров возглавляют акции «Ростелекома» и МосБиржи, заметно слабеют бумаги «Магнита». Здесь нет никакого корпоративного следа, видимо, предыдущий рыночный провал оставил уязвимыми и так довольно хрупкие бумаги. В области 3050-3600 руб. возможна длительная консолидация.
Акции «Сбербанка» сегодня энергично восстанавливаются после провала накануне. Инвесторы как-то подозрительно быстро смирились с предложением ЦБ отложить на конец года перечисление в бюджет денег за пакет акций банка, хотя вопрос с целесообразностью всего этого замысла по-прежнему остается открытым. Среднесрочный тренд в бумаге нисходящий с возможностью прокола 220 руб. вниз.
К вечеру рубль, который внутри дня пытался стабилизироваться, начал понемногу слабеть. Доллар США растет к 66,58 руб. и может вернуться к 66,80/67,00. Евро в случае закрепления по итогам дня выше 74,00 руб. наметит новой целью подъема 74,35.
Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»