«Фридом Финанс»: Ближайшая цель по индексу Мосбиржи – 2900 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок отыграл около 3% по индексу РТС на внешнем позитивном фоне. Индекс Мосбиржи к вечеру прибавляет до 2%. По нашему мнению, рынок ускорит динамику уже на следующих торговых сессиях и будет это делать с оглядкой на сырьевые площадки. Прогноз по РТС – уход в зону 1350-1400 пунктов, ближайшая цель по индексу Мосбиржи – 2900 пунктов.

Нефть держится около 53 долларов за баррель, но пока не может пробить уровень сопротивления 53,5 доллара. Не исключаем слабой коррекции вплоть до 52 долларов за баррель.

Золото прибавляет 0,5%, слабо удерживаясь чуть выше 1600. Дальнейшая динамика выглядит положительной. На текущей неделе унция может возвращаться к пикам конца февраля. Цель – 1700 долларов остается актуальной, но маловероятной на горизонте ближайших 2-3 сессий.

Валюта под вечер перешла к однонаправленному падению. Доллар и евро теряют по 10 и 20 копеек соответственно. Наш прогноз – дальнейшее укрепления рубля до коридора 65,566 по доллару и 73,5-74 по евро. Пара евро/доллар вошла в зону коррекции. Евро держится вблизи уровня 1,11. По нашему мнению, возможно снижение до 1,10 и попытка протестировать этот уровень. Среднесрочно европейская валюта целится на уровень 1,12, на горизонте двух кварталов может выходить до 1,14 доллара.

В тренде сегодня нефтяники, металлурги и энергетики, в том числе Мечел (+4,2%), Лукойл (+3,5%), ФСК ЕЭС (+2,4%). Их бумаги отыгрывают падение предыдущей недели. Из других акций в течение дня хорошую динамику показывает Сбербанк – на фоне соглашения с китайской Huawei о создании облачного сервиса, ориентированного на зарубежных заказчиков. Бумаги Сбербанка считаем переоценными на 4-5%.