ИАЦ «Альпари»: ФРС осчастливила рубль

Вторник, 3 марта, оказался счастливым днём для рубля, а также для мировых финансовых рынков. А вот доллару и евро в парах с российским рублём не повезло. К закрытию торгов второго рабочего дня марта доллар упал по отношению к рублю ещё больше, чем в понедельник, подешевев на 47 коп. (-0,72%), до 65,97 руб., а курс снизился по отношению к рублю, потеряв 24 коп. (-0,32%), до 73,78 руб.

Вчера вечером деловой мир сотрясла новость о том, что ФРС США, не дождавшись запланированного на 18 марта заседания комитета по открытым рынкам, приняла чрезвычайное решение снизить процентные ставки сразу на 0,5 базисных пункта, до 1-1,25%. Глава ФРС Джером Пауэлл на созванной во вторник сразу после решения по процентной ставке пресс-конференции объяснил такие меры тем, что риски для экономики США возросли в связи со вспышкой вируса Covid-19 в мире, и комитет по открытым рынкам Федрезерва в этой ситуации «решил действовать». Понижение процентных ставок, отметил Пауэлл в своём выступлении, не решит всех проблем, но поможет экономике США удержать рост. Однако президент США Дональд Трамп, ранее призывавший ФРС немедленно снизить процентные ставки, отметил в Twitter, что процентные ставки «всё ещё слишком высоки» и посетовал, что США – не лидер в смягчении монетарной политики.

Тем временем нефтяной рынок оказался, скорее, напуган решением ФРС, чем обрадован. Цена нефти сорта Brent во второй рабочий день весны скорректировалась вниз после понедельничного ралли на 1,7%, до $51,74 за баррель. Сегодня состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, рынки ждут реакции на предложение технического комитета продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2020 года и в дополнение к нему сократить добычу от 0,6 до 1 млн баррелей в сутки. Пока реакцию мониторингового комитета сложно предсказать, но сегодня с утра цена Brent снова растёт, повышаясь на 1,4%.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии торгов рубль может ещё немного укрепиться. Мы понижаем прогноз по курсу доллара до 65-66 руб., а прогноз по курсу евро – до 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»