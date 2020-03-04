ПСБ: Рубль попытается продолжить коррекционный рост

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Во вторник рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар отступил на 0,6%, до 66 рублей, евро снизился на 0,3%, закончив торги в районе 73,8 рубля. Основным фактором, способствовавшим росту национальной валюты, стало неожиданное снижение ставки американским регулятором на 50 б.п., что поддержало спрос на валюты развивающихся стран. В результате в паре доллар/рубль продолжилась высоковолатильная коррекция от максимумов прошлой недели.



Сегодня с утра для российской валюты сложился позитивный внешний фон. Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся в район 52,5 доллара за баррель, а также укрепление большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 65,5 – 66 рублей. При этом в рамках сегодняшней сессии нефть может продолжить восходящую динамику в преддверии саммита ОПЕК+, где ожидается принятие решения о дополнительном сокращении добычи. Также можно ожидать сохранения позитивной динамики в валютах EM. Все это будет способствовать дальнейшему отступлению американской валюты и попыткам ухода под нижнюю границу указанного диапазона.