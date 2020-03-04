ИАЦ «Альпари»: Внезапное решение ФРС не обрадовало американский фондовый рынок

Вторник, 3 марта, оказался счастливым днём для фондовых рынков развивающихся стран, в том числе российского, но неудачным для фондового рынка США. Американская ФРС во вторник неожиданно приняла решение о снижении процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%. Однако американские трейдеры увидели в этом решении негативный сигнал о том, что если в настоящее время в экономике США серьёзных проблем нет, значит, они могут появиться в ближайшем будущем, раз уж Федрезерв решился на столь внезапное снижение ставок.

В итоге индекс Dow 30 3 марта упал на 2,94%, S&P 500 — на 2,81%, а индекс Nasdaq — на 2,99%. Азиатские фондовые рынки реагируют на решение ФРС неоднозначно: китайские индексы снижаются, а Япония, Корея и Индия в плюсе. Возможно, что в юго-восточной Азии было неоднозначно воспринято решение гонкогского Центробанка о снижении процентной ставки вслед за решением ФРС.

Тем временем индекс МосБиржи вырос на 2,01%, до 2821,37 пункта, а индекс РТС мощно взлетел на 4,19%, до 1358,03 пункта. Лидерство в росте показали обыкновенные акции «Мечела», взлетевшие во вторник на 5,42%, по-видимому, не на новостях, а на объявленных ранее намерениях эмитента выкупить у «Газпромбанка» 34-процентную долю в Эльгинском угольном месторождении.

Также существенно выросли акции энергокомпаний «ТГК-1» (+4,98%), «Интер РАО» (+4,45%) и «ЛУКОЙЛа» в преддверии публикации финансовой отчётности по МСФО за 2019 год (рост на 4,18%). Хуже рынка оказались падающие акции «Московской Биржи», подешевевшие на 1,65%, а также акции торговой сети «Магнит» (-1,59%). Сегодня, по нашему прогнозу, индекс РТС покажет размах в рамках 1350-1370 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2810-2840 пунктов.

Цена нефти смеси Brent 3 марта упала, видимо, на фоне падения американского рынка, на 1,7%, до $51,74 за баррель. Техасская нефть WTI подешевела на 0,8%, до $47,14 за баррель. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам сделки на заседании 6 марта продлить текущие условия сделки до конца года и дополнительно сократить добычу в рамках от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки. Сегодня с утра цена Brent растёт на 1,4%, а цена WTI повышается на 1,63%. Ожидаем сегодня коридор цены Brent в $52-53 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»