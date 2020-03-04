ИАЦ «Альпари»: Решение ФРС США укрепило позиции рубля

Решение ФРС США укрепило позиции рубля

Рубль в середине дня продолжает укрепление относительно доллара и евро. На 12:00 мск курс доллара составляет 65,89 руб., а курс евро —73,51 руб. Стоимость нефти показывает незначительный рост к уровням вчерашнего закрытия. На данный момент баррель сорта Brent стоит $52,05 (+0,37%).

Во вторник, 3 марта, торги по рублевым парам завершились падением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 66,04 руб., евро/рубль – на 0,33%, до 73,77 руб., фунт/рубль – на 0,26%, до 84,62 руб. Сегодня торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль незначительно укрепился к иностранным валютам на фоне роста азиатских и европейских фондовых индексов.

Высокая волатильность на всех биржах наблюдалась на американской сессии после того, как на внеочередном заседании Комитета открытого рынка ФРС США принял решение уменьшить основную процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25%. Решение было принято единогласно спустя всего несколько часов после телефонной конференции Джерома Пауэлла и финансовых руководителей из стран «Большой семерки». Причиной снижения ставок стало желание уменьшить возможные риски для экономики со стороны коронавируса.

После обнародования решения ФРС США пара доллар/рубль снизилась до 65,30 руб. Рост получился ограниченным, поскольку нефтяные котировки после повышения до $53,85 ушли в отрицательную область. Нефть подешевела из-за скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи. Картель порекомендовал сократить объем добычи на 600 тыс. баррелей в день во втором квартале.

По последним данным Американского института нефти, запасы нефти на 28 февраля увеличились на 1,69 млн баррелей. Сегодня аналогичные данные опубликует Минэнерго США. Ожидается, что коммерческие запасы нефти за отчетную неделю до 28 февраля вырастут на 3 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократятся на 1,87 млн и 2,0 млн баррелей соответственно. Если цена на Brent сможет преодолеть отметку $54 за баррель, то тогда стоит ожидать снижения курса доллара до 64,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»