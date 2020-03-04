Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 марта: 3 415,9099 руб/1 г золота и 36,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 4 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 415,9099 руб.

1 грамм серебра - 36,1300 руб.

1 грамм платины - 1 860,6400 руб.

1 грамм палладия - 5 374,7100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7299 р. (0,49%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1400 р. (0,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 297,6699 р. (5,25%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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