«Фридом Финанс»: Ситуация способствует развороту вверх

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 3 марта заметным снижением, несмотря на решительные действия ФРС по стабилизации рынка. S&P500 упал на 2,8%, до 3003 пунктов. Все 11 входящих в индекс секторов закрылись в красной зоне. Лидерами падения стали компании технологической и финансовой отрасли. Наименьшее снижение продемонстрировал сектор недвижимости, который является одним из главных бенефициаров низких ставок.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, реагируя как на сохранение рисков развития пандемии, так и на планы ведущих государств мира оказать экономике поддержку. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая достигло 12,9 тыс., увеличившись за вчерашний день почти на 2 тыс. При этом страны G7 подтвердили намерение использовать монетарные и фискальные методы стимулирования экономики. ФРС экстренно снизила ставку на 0,5%. Джером Пауэлл признал, что смягчение монетарной политики не устранит ряд проблем, вызванных коронавирусом, но поможет экономике. Инвесторы отреагировали на этот шаг негативно и ожидают, что ставку опустят еще на 0,5% на заседании 18 марта. По итогам супервторника среди демократов в большинстве штатов лидирует центрист Джо Байден, что повышает оптимизм американских инвесторов.

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,1%. Китайский CSI вырос на 0,6%, несмотря на падение индекса деловой активности от Caixin с 51,9 до рекордного минимума 27,5 в феврале. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%. Европейские площадки открылись ростом на 0,6%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации США растут в цене. Ставка по 10-летним трежерис впервые опустилась ниже 1%. Нефть марки Brent подорожала почти на 0,2% и торгуется около $52 за баррель. Золото выросло на фоне снижения ставки ФРС до $1635 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться выше 3050 пунктов.

Из значимой макростатистики сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM за февраль. Ожидается снижение показателя до 49,4 пункта, что будет сигнализировать об ослаблении деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. Фактическое значение индекса может оказаться хуже ожиданий, фондовый рынок окажется под давлением, если это расхождение будет значительным.

До открытия рынка отчитается производитель продуктов питания Campbell Soup. Ожидается снижение выручки и чистой прибыли на акцию на 20% (до $2,15 млрд) и 14% г/г соответственно. Инвесторов будет интересовать показатели сегмента сухих завтраков и закусок (снеков), так как он является драйвером роста выручки. Фокус на более маржинальных продуктах и оптимизация издержек должен был улучшить операционную рентабельность компании.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что консолидация в области 200-дневной скользящей средней может продолжиться. Индекс RSI остается ниже нейтрального уровня 50, что указывает на слабость «быков». В то же время индикатор MACD указывает на ослабление давления продавцов. Основной поддержкой выступает психологически значимый уровень 3000 пунктов, а как сильным сопротивлением в случае восходящего движения остается отметка 3170 пунктов, в области которой находится 100-дневная скользящая средняя.