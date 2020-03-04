«Фридом Финанс»: Поддержку рынку оказывают внешние сырьевые площадки

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня выглядит крепче зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2800 пунктов. На наш взгляд, движение в зону 2850-2900 остается актуальным. РТС торгуется вблизи 1350 пунктов и, по нашему мнению, намерен пробиваться выше вплоть до 1400. Поддержку рынку оказывают внешние сырьевые площадки, а также ожидания по поводу сохранения рублевой ставки на текущем уровне. После снижения ставки ФРС российские активы вновь представляют интерес для нерезидентов.

Картина в нефти позитивная. Баррель марки Brent сегодня доходил до 52,9 доллара. Ближайшая цель – 53,5 доллара, на которую при внешнем позитиве мы можем выйти уже сегодня. Поддержкой снизу остается уровень 52 доллара. Большей коррекции мы не ожидаем.

Золото накануне вечером взлетело с уровня 1600 до 1640 долларов – в ответ на рост неопределенности из-за действий ФРС, а также ослабления доллара к корзине ведущих валют. Мы оцениваем дальнейший рост в золоте как весьма вероятный. Февральские уровни 1670 и выше могут повториться уже на этой неделе.

На таком фоне быстрее всех растут бумаги нефтяников и металлургов. ММК прибавляет 1,5% после упоминания в релизе от «ВТБ Капитал», где дана рекомендация по НЛМК «держать». Акции самой НЛМК также растут в пределах 0,6%, поскольку показатели компании аналитики сравнили не в пользу последней. По нашему мнению, ММК действительно имеет высокий потенциал роста. На этот год мы закладываем целевую цену 63 рубля против нынешней 39 рубля (+61%). НЛМК справедливо оцениваем в 170 рублей за акцию, что на 38% выше текущих значений.

Полиметалл сегодня умеренно (на 1,2%) растет – не только благодаря скачку в золоте, но и публикации нейтральной отчетности. Выручка составила 2,2 млрд долларов, что совпало с консенсус-прогнозами. Чистая скорректированная прибыль 586 млн, это чуть больше того, что ожидал рынок. По нашим прогнозам, бумаги могут расти в этом месяце до 1180 рублей и выше.

Основные валюты сегодня теряют в пределах 1% к рублю. Доллар проседает до 65,5 рублей, евро до 73,1. Мы ожидаем продолжение этого тренда: уход валюты США к ценам 65-65,5, евро – 72,5-73. Верхние уровни данных диапазонов могут взяты уже сегодня. Евро в паре с долларом накануне взлетал выше 1,12, и это ограничивало его падение по отношению к рублю. Сейчас европейская валюта стабилизировалась вблизи отметки 1,115. Мы полагаем, что далее последует боковой тренд, но не исключаем усиление коррекции до 1,11. В таком случае евро может быстрее пробить сверху вниз уровень 72,5.