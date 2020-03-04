Комментарии

Альфа-Банк: Отскок на российском рынке акций на фоне ухода Wall Street от риска

4 марта 2020

Российский рынок акций вчера, на протяжении торгового дня, продолжал демонстрировать хорошую динамику и на закрытии сильно вырос – индекс РТС прибавил 4,2% до 1 358 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 2,0% до 2 821 пунктов, так как инвесторы возлагали большие надежды на то, что стимулы мировых центробанков нейтрализуют экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса. В последний час торгов эти ожидания подтвердились, и российский рынок акций получил дополнительный стимул для роста, когда американские рынки выросли, отреагировав на понижение ставки ФРС на 50 б. п.,

После вчерашнего сильного роста мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций откроется снижением примерно на 2,0%, так как инвесторы обеспокоены тем, что понижение ставки вряд ли сможет кардинально повлиять на ситуацию в экономике и потребуются дополнительные бюджетные стимулы. Хотя действие ФРС было направлено на то, чтобы укрепить доверие рынка, незапланированное понижение ставки инвесторы восприняли как знак того, что ФРС гораздо больше обеспокоена экономическим последствиями эпидемии, чем может показаться на первый взгляд. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги