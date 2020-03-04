Альфа-Банк: Отскок на российском рынке акций на фоне ухода Wall Street от риска

Российский рынок акций вчера, на протяжении торгового дня, продолжал демонстрировать хорошую динамику и на закрытии сильно вырос – индекс РТС прибавил 4,2% до 1 358 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 2,0% до 2 821 пунктов, так как инвесторы возлагали большие надежды на то, что стимулы мировых центробанков нейтрализуют экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса. В последний час торгов эти ожидания подтвердились, и российский рынок акций получил дополнительный стимул для роста, когда американские рынки выросли, отреагировав на понижение ставки ФРС на 50 б. п.,

После вчерашнего сильного роста мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций откроется снижением примерно на 2,0%, так как инвесторы обеспокоены тем, что понижение ставки вряд ли сможет кардинально повлиять на ситуацию в экономике и потребуются дополнительные бюджетные стимулы. Хотя действие ФРС было направлено на то, чтобы укрепить доверие рынка, незапланированное понижение ставки инвесторы восприняли как знак того, что ФРС гораздо больше обеспокоена экономическим последствиями эпидемии, чем может показаться на первый взгляд.