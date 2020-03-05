«Фридом Финанс»: В центре внимания – нефть

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок вернулся к более уверенному росту. На фоне подъема мировых площадок индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, РТС ниже уровней закрытия вторника, но при этом остается выше ключевой линии 1350 пунктов. Мы ожидаем, что основной рублевый индекс продолжит шествие к уровням 2850-2900 пунктов, РТС сохраняет потенциал выхода на уровень 1400.

Из акций к закрытию дня в фавориты выбился Полиметалл (+3,2%). Бумаги растут после публикации ожидаемой в целом отчетности и высоких цен на золото. Унция драгметалла сегодня колеблется вблизи отметки 1640 и, по наших прогнозам, нацелена на движение в диапазон 1650-1700 долларов. Акции Полиметалла близки к абсолютным максимумам. Мы не советуем их брать сейчас, несмотря на ожидаемый позитив в золоте. Новый всплеск волатильности может обрушить бумагу до уровней 1010-1040, что составит до 8% падения. При этом предел роста в настоящий момент – порядка 1130 рублей, что дает менее 3% доходности.

Основную картину на рынке формирует нефть. Баррель в плюсе на 90 центов с уровня закрытия вторника. И цена 53,5 доллара (еще +70 центов), по нашему мнению, выглядит вполне достижимой на ближайшие сессии. Просадки до 52 долларов и ниже – вполне вероятны, но устойчиво там находиться нефть не сможет.

На этой волне к вечеру подорожали бумаги Сургутнефтегаза (+2,9%), Роснефти (+2,3%), Лукойла (+2,3), Татнефти (+1,5%). В плюсе также держатся акции Сафмара (+2,4%), Русгидро (+2,3%) и Мечела (+2,2%). Из нефтяных игроков можем выделить «Роснефть» - она последней присоединилась к общему росту, и до сих пор выглядит самой перепроданной. Среднесрочный рост по ней мы оцениваем в 15-17%.



Под спекулятивным давлением сегодня: Детский мир (-3,6%), Ростелеком (-3%), Система (-2,9%), Россети (+2,6%), Яндекс (-1,9%). Инвесторы фиксируют по ним прибыль после корпоративных историй и новостей в предыдущие дни. Наиболее динамично выглядят на общем фоне Россети. Мы ожидаем по ним скорый возврат к ценам 1,7 рубля и выше (+14%).

Российская валюта легла в боковой тренд. В паре с долларом слабые колебания происходят вблизи отметки 66 рублей, в паре с евро около 73,5 рублей. Наш прогноз по доллару и евро остаются без изменений: уход в диапазон 65,5-66 рублей. Евро, упав ниже 73,5, пока останется в коридоре 73-75,5 за единицу.