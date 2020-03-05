ИАЦ «Альпари»: Пауза необходима рынкам капитала

Отечественный рынок ценных бумаг в среду снова в неоднозначном настроении. К вечеру торгового дня основные индексы демонстрируют смешанную динамику: индекс МосБиржи слегка прибавляет и торгуется около 2835 пунктов, то есть почти так же, как и в середине дня. Индекс РТС незначительно отступает и балансирует возле 136 пунктов.

Новости от Федрезерва инвесторы уже учли в котировках, фокус внимания плавно смещается к заседанию ОПЕК. Картель начинает встречу уже сегодня в Вене, но вряд ли сколько-нибудь значимые комментарии поступят раньше четверга. Думается, что сырьевые котировки будут отыгрывать новости и комментарии любого характера, но морально рынок явно готов к тому, что ОПЕК ни до чего не договорится и останется в стороне от важных решений. Тогда Саудовской Аравии придется самостоятельно регулировать добычу и делать основную работу самостоятельно, как всегда.

Акции «РусГидро» продолжают коррекционный подъем и в среду фигурируют среди лидеров спроса. Бумаги восстановились к 0,6945 руб. и могут рассчитывать на подъем в область 0,7090/0,7100 руб. В четверг, 5 марта, компания опубликует финансовую отчетность за 2019 год по стандартам МСФО, где прибыль может или показать чисто символический прирост, или остаться вблизи показателей прошлого года. Реакции котировок ценных бумаг в моменте будут напрямую зависеть от характера отчетности.

Снижение акций «ПИКа» во второй половине февраля постепенно нивелируется, но рынок все еще не уверен в перспективах. Девелопер за счет своего размера и прочной рыночной позиции не подвержен резким колебаниям в плане рентабельности, но ситуация с личными доходами россиян оптимизма в отношении прогнозов по продажам не прибавляет. Это если смотреть на долгосрочную перспективу. Краткосрочно же здесь есть шансы на консолидацию в диапазоне 390-420 руб.

Доллар США немного проседает, но какой-либо паники, связанной с поведением американской валюты на мировом рынке, в паре с рублем нет. Гринбек к вечеру торгуется по 66,58 руб. и может закрепиться в коридоре 65,50-66,35 руб. Евро сбрасывает часть эмоциональной перекупленности и уходит к 73,25 руб. Пара евро/рубль сможет держаться пока в пределах 73,00-74,00.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»