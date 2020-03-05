«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный

По итогам торгов 4 марта индекс МосБиржи поднялся на 0,24% до 2828,01 п., а РТС упал на 0,72% до 1348,19 п. Прошедшие торги можно назвать странно неуверенными. Начало дня было негативным, затем рынок вышел в плюс, но к завершению дня неуверенность вновь одолела отечественных участников торгов. Основное внимание продавцов сосредоточилось на секторах внутреннего потребления: «Детский мир» (-3,05%), «ПИК» (-2,24%), «ЛСР» (-1,85%). В строительном секторе пока нет уверенности в том, что снижение ставки ЦБ РФ приведёт к какому-либо оживлению спроса на недвижимость. В бумагах «Детского мира» продолжается негативная реакция на неожиданную смену генерального директора. Также в аутсайдерах были «Ростелеком» (-2,81%), АФК «Система» (-2,75%), «Россети» (-2,62%), «ФСК ЕЭС» (-2,57%) и Yandex (-2,53%). На ожиданиях поддержки нефти со стороны OPEC+ спросом пользовались нефтяники: «Роснефть» (+2,45%), «ЛУКОЙЛ» (+2,19%), «Татнефть» (+1,85%). Среди лидеров также оказался Polymetal (+3,33%). Компания сообщила о росте чистой скорректированной прибыли на 31% за 2019 год, а также на сокращение долговой нагрузки почти на треть. Отечественный рынок резко вошёл в зону недооценённости по итогам падения в последние полторы недели. Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,2% по сравнению с 6,3% вблизи пиковых значений индекса МосБиржи. Как и ранее, можно посоветовать обратить внимание на сильно подешевевшие бумаги для формирования долгосрочных позиций. Коронавирус не является смертельной угрозой человечеству, а масштабные стимулирующие меры лишь продолжают размывать ценность денег. Будет нелишним напомнить, что российский PMI в сфере услуг снизился по итогам февраля до 52,0 п. с 54,1 п. в январе. Итоговый объём торгов на Московской Бирже составил 82,51 млрд рублей, что заметно меньше, чем более 106 млрд накануне.

Вслед за Резервным Банком Австралии, ЦБ Гонконга и ФРС своё слово сказал Банк Канады, который также снизил ставку на 50 базисных пункта. По сути, рубль остаётся одним из немногих валют с реальной положительной доходностью. Однако данный факт не помог отечественной валюте завершить день укреплением. Дневной отрезок сложился вполне позитивно. Минфин объявил параметры покупки валюты с 6 марта по 6 апреля. Объём интервенций составит 133,3 млрд рублей, или 6,3 млрд в день плюс отложенные покупки на 2,8 млрд рублей. Это существенно меньше, чем в предыдущий период, что должно снять часть давления с россиянина. Аукционы ОФЗ не проводились, хотя днём доходности по ним снижались. После смягчения денежной политики ФРС на 50 базисных пункта резко вырос разрыв в доходностях доллара и рубля, который неминуемо будет отыгран при успокоении рынка. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,33% до 66,26, а евро на 0,03% до 73,80.

На рынке от паники до эйфории один шаг. Если время до начала регулярной сессии фьючерсы провели с высокой волатильностью, то в рамках дневных торгов «быки» взяли все под свой контроль. Добавил оптимизма Банк Канады, который снизил ставку на 50 базисных пункта до 1,25%. Также можно говорить о политическом моменте. Джо Байден победил на предварительном голосовании в подавляющем большинстве штатов, где это голосование проводилось во вторник. Соответственно, его рассматривают, как весьма удобного кандидата для Д. Трампа. Кроме того, другого демократа Берни Сандерса рассматривают в качестве социалиста, который может ограничить свободу бизнеса, включая сферу фармацевтики. Поэтому ралли в бумагах сектора здравоохранения не должно удивлять. Впрочем, в конгрессе почти готово межпартийное соглашение по финансированию на $8 млрд для борьбы с коронавирусом. По статистике день не был выдающимся, но и не испугал неожиданными сюрпризами. Согласно информации ADP, частный сектор американской экономики создал 183 тыс. новых рабочих мест в феврале. Индекс ISM США в сфере услуг вырос в феврале до 57,3 п. с 55,5 п. в январе. «Бежевая книга» ФРС показала некоторое влияние на экономическую активность со стороны коронавирусной проблемы, но в большей степени относительно спроса на массовые мероприятия и посещения ресторанов азиатской кухни. В плане индивидуальных историй стоит отметить бумаги AT&T (+5,18%), которые дорожали на новостях о расширении программы обратного выкупа на $4 млрд. Бумаги Hewlett Packard Enterprise (-2,62%) не принимали участие в ралли по причине слабого отчёта и прогноза, который указал на риски возможных перебоев с поставками комплектующих и разрушение спроса. Примечательно, что при всём оптимизме на рынке доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась ниже 1,0%. По итогам дня DJIA вырос на 4,53% до 27090,86 п., а S&P 500 поднялся на 4,22% до 3130,12 п.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд готов выделить $50 млрд на глобальную борьбу с коронавирусом. Соответственно, можно говорить о реальных скоординированных мерах со стороны регуляторов и международных финансовых организаций. Австралия сообщила о падении экспорта и импорта в январе на 3%. Китайские индексы были одними из самых сильных в регионе. К 8:45 мск NIKKEI 225 - 21343,75 п. (+1,15%), Hang Seng - 26724,14 п. (+1,91%), Shanghai Composite - 3068,14 п. (+1,88%). Нефть продолжают поддерживать надежды на действия OPEC+. Накануне даже появились слухи о том, что некоторые члены предложили дополнительно снизить добычу на 1,5 млн бар. Впрочем, против этого выступили РФ и Казахстан. Однако российская сторона готова обсуждать менее радикальные меры. В США статистика по запасам оказалась вполне позитивной для «быков». По данным Минэнерго, на неделе до 28 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли всего на 0,8 млн бар. до 444,1 млн бар. Кстати, это почти на 4% ниже среднего показателя за пять лет на текущее время года. Запасы бензина упали на 4,3 млн бар., а дистиллятов на 4,0 млн бар. Импорт сырой нефти вырос на 21 тыс. до 6,2 млн бар. ежедневных поставок. Потребление за четыре недели составило: 20,4 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или -0,1% за год; 9,0 млн бар. бензина в сутки, или +1,0% за год: а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или -3,8% за год. И, наконец, добыча в США выросла за прошедшую неделю на 100 тыс. бар. до 13,1 млн бар. Вполне очевидно, что американская статистика, если и может помочь нефти, то только на кратковременной основе. 5-6 марта OPEC+ примет решение по дополнительным мерам поддержки ценовой стабильности нефти. Если же соглашение развалится, то стоимость барреля может легко дойти до уровня более высокой сговорчивости участников OPEC+. К 9:00 мск Brent - $51,92 (+1,55%), WTI - $47,44 (+1,41%), Золото - $1639,4 (-0,22%), Медь - $5726,53 (+0,44%), Никель - $12870 (+1,50%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 97,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,02%, хотя накануне вечером она успела вырасти до 1,06%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,114 (+0,02%), GBP-USD - $1,288 (+0,06%), USD-JPY – 107,37 (-0,14%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

в 16:00 мск международные резервы ЦБ РФ;

в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США;

в 18:00 мск уточнение производственных заказов в США за январь;

в 20:00 мск выступает глава Банка Англии М. Карни;

в 20:45 мск выступает глава Банка Канады Полоз.