Альфа-Банк: Ожидаем продолжения восстановления российского рынка

Рост европейских рынков акций (StoxxEuro600 +1,4%) вчера продолжился, так как инвесторы оценивали масштаб реакции глобальных центробанков на эпидемию коронавируса (Банк Канады понизил ставку на 50 б. п. до 1,25%). Поддержала рынки и сокрушительная победа Джо Байдена на праймериз в супервторник. Российский рынок акций консолидировался у сильных уровней вторника – индекс РТС опустился на 0,7% до 1 348 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,2% до 2 828 пунктов – спросом пользовались акции металлургических и нефтегазовых компаний.



Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня утром восстановится и будет расти на фоне более оптимистичной обстановки в мире в связи с тем, что центробанки начали реализовывать программы стимулов. Появились признаки и того, что Китаю удалось миновать пик эпидемии; предприятия возвращаются в нормальный режим работы. Нынешняя неделя – лучшая для китайского рынка акций с 2015 г.; сегодня индекс CSI 300 вырос на 2,2%. Укрепился и курс юаня (CNY +0,3% до 6 942 юаней за долл.) до самой высокой отметки с января. На российском рынке акций мы ожидаем, что в лидерах роста будут акции металлургического и нефтегазового секторов; последние могут получить дополнительный стимул, если министры энергетики стран OPEC+ смогут договориться о новом сокращении добычи.