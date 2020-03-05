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Курсы валют ЦБ РФ на 5 марта: 66,1854 руб/доллар США и 73,6842 руб/евро

5 марта 2020
ЦБ РФ с 6 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,1854 руб.
  • 1 евро - 73,6842 руб.
  • 10 китайских юаней - 95,3392 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1070 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0527 р. (0,07%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0375 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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